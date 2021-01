Sancionen 12 persones per una festa a Canillo

La matinada de dissabte a diumenge la policia ha sancionat les 12 persones que participaven d'una festa a Canillo, per incompliment de la Llei de Seguretat Púlbica, per pertorbar la tranquil·litat del veïnat, i per no seguir les mesures de seguretat decretades pel Govern relatives a la pandèmia. A més, un dels participants, un home no resident de 23 anys, ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes d'injúries i resistència a l'autoritat per encarar-se als agents. La festa s'havia organitzat en un domicili particular i hi havia, segons la policia, un volum elevat de música, crits i cants.



De la resta de detencions pertanyents a la darrera setmana, entre el 4 i el 10 de gener, el cos d'ordre reporta dos casos de violència masclista. El primer, la matinada de dimarts a Sant Julià de Lòria, acaba amb la detenció d'un home resident de 23 anys per haver agredit, suposadament, la seva parella arran d'una discussió. I la segona, el dia 7 a la Massana, un home resident de 46 anys és detingut amb els mateixos càrrecs que l'anterior també per haver maltractat, presumptament, la seva parella.



Pel què fa als delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de l'alcohol, en aquests darrers set dies hi ha hagut tres detencions. Destaca el comès la nit de Reis per una dona resident de 20 anys que després de patir un accident amb danys se li practica la prova i dona un positiu de 2,05 grams d'alcohol per litre de sang.



Finalment, els agents també van arrestar, dilluns passat a la nit al Pas de la Casa, un no resident de 39 anys a qui es va trobar en possessió de 6,8 grams d'heroïna. El control va tenir lloc a l'interior d'un turisme estacionat a la via pública.