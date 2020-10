Sancions i pena de presó per qui s'aprofiti de menors per a finalitats pornogràfiques

El ple del Consell General ha aprovat aquest dijous per assentiment la modificació del Codi Penal per tal de prohibir la publicitat de prostitució als mitjans de comunicació, començar a impulsar un text legislatiu que indemnitzi les víctimes de la violència de gènere sempre que els seus agressors no puguin fer-ne front i establir mesures sancionadores i penes de presó per les persones que s'aprofitin de menors o incapacitats amb finalitats pornogràfiques. En aquest darrer cas, les sancions poden anar fins als 30.000 euros o bé el triple de l'import que s'hagi obtingut. Així, el text amplia el concepte d'afavoriment de la prostitució per a aquelles persones i empreses que tenen una elevada capacitat de comunicació i que, per tant, fomenten i inciten la seva pràctica.

D'altra banda, durant la sessió també s'ha acordat la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació de terrenys per a l'eixample i la rectificació de la CG2, concretament al tram de La Trava-Bordes de l'Aldosa, a Canillo. Aquesta acció comportarà una compensació econòmica pels propietaris dels terrenys que ascendeix fins als 30.390 euros. La proposta ha comptat amb el suport dels grups parlamentaris que donen suport a la majoria i també del grup parlamentari socialdemòcrata. Els consellers de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, han votat en contra.

Per últim, també s'ha aprovat per assentiment la modificació de la llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà per tal de flexibilitzar els requisits a l'hora de contractar nous docents. Això permetrà que, de manera excepcional, es puguin contractar docents sempre que l'activitat lectiva d'una àrea s'hagi vist interrompuda durant un període de quinze dies i no es comptin amb recursos suficients a la borsa de treball. Serà en aquest moment quan es podrà contractar personal interí per la durada màxima d'un curs amb una titulació de primer cicle universitari.



