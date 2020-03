Sancions de fins a 20.000 euros per no respectar el tancament d'establiments

Ja són quinze les persones que estan sent avaluades per descartar que estiguin infectades per coronavirus. Aquesta xifra suposa que hagi augmentat en cinc els casos pendents de diagnòstic respecte dels registres fets públics aquest divendres. Així, segons ha detallat aquest dissabte el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, aquestes persones "no tenen a veure amb algun dels casos previs, sinó que han tingut contacte amb algú de fora". Davant d'aquesta situació, el ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que a partir de la publicació oficial que es farà al BOPA a les 17 hores, estarà totalment prohibida l'obertura dels comerços anunciats en compareixences anteriors. D'aquesta manera, segons la llei d'horaris comercials, les sancions se situen en els cinc euros per metre quadrat, podent aplicar la via penal en cas de reincidència. A més, segons Jover, la llei general de la sanitat també defineix com a una "falta greu" no seguir els requeriments de les autoritats sanitàries i, en aquest sentit, les sancions anirien dels 1.000 als 20.000 euros i, en cas de reincidència, "encara podrien ser més greus".

El titular de Finances ha reconegut que "ens ha arribat que alguns establiments estan esperant fins a l'últim moment per mantenir l'activitat oberta", unes decisions que per a l'executiu suposen "una actitud poc responsable que fa prevaldre el lucre a l'interès general". És per aquest motiu que, a partir d'aquesta tarda, qui no respecti decisions adoptades "haurà d'afrontar les conseqüències". Tot i això, Jover ha reconegut la possibilitat que alguns propietaris no s'hagin fet ressò de les indicacions del Govern, però, en aquest cas, ha assegurat que els responsables eren coneixedors de la norma.

Aprofitant la primera de les rodes de premsa diàries per actualitzar la situació del país, ha detallat que aquells establiments que ofereixin productes bàsics, però que alhora desenvolupin activitats annexes com el servei de cafeteria en el cas de les pastisseries, també les han de cessar. Quant als hotels, ha recordat que el servei de restauració només es podrà oferir als allotjats però sempre respectant un aforament màxim del 30% i, en referència a l'abastiment dels supermercats, Jover ha estat clar quan ha declarat que "no tindrem problemes d'abastiment dels productes més rellevants encara que es tanquin les fronteres". A més a més, quant al número de telèfon 188 que l'executiu va activar aquest divendres per aquelles consultes no vinculades a la sanitat, el portaveu del Govern ha informat que durant les primeres 12 hores de funcionament s'han rebut fins a 279 trucades. "La majoria feien referència a la tipologia d'establiments que poden obrir o tancar, per part de turistes que demanen informació i sobre els drets dels treballadors", ha afegit.

Pel que fa als possibles afectats per Covid-19, Martínez Benazet ha posat en relleu que, dels quinze casos pendents de confirmació, sis es troben a l'hospital (tres d'ells superen els 85 anys però es troben estables) i nou estan a casa. A banda, la pacient de 87 anys confirmada "segueix evolucionant favorablement", així com el pacient que es troba a la Unitat de Cures Intensives (UCI), que no "ha requerit en cap moment ventilació mecànica". A Espanya ja se superen els 5.200 casos i, per aquest motiu, el ministre ha manifestat que "ens hem de preparar per rebre l'epidèmia". Per aquest motiu, els titulars de Salut i Finances han tornat a fer una crida per canviar els hàbits socials, no atansar-se a les persones que no siguin de l'entorn íntim, evitar desplaçaments innecessaris i extremar les mesures higièniques, ja que "és la millor lluita contra la transmissió del virus".