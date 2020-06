Sanejament i biodiversitat, eixos del debat sobre l'aigua

La 21a reunió de la Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua (Codia), arrenca aquest dijous, 25 de juny, a Andorra, amb l’objectiu de tractar sobre la importància de l’accés a l’aigua i al sanejament a la regió d’Iberoamèrica. La trobada, prevista per l’abril d’aquest any, va ser posposada a conseqüència de l’emergència sanitària provocada pel coronavirus i se celebrarà de forma telemàtica. Amb aquesta nova cita, la Secretaria Pro Tempore (SPT) i la Secretaria General Iberoamericana (Segib) reprenen el calendari de reunions preparatòries per a la 27a Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. La pandèmia i les seves conseqüències s’incorporen de forma transversal a les reunions incidint en el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030', que ara es completa amb l’afegit 'Iberoamèrica enfront del repte del coronavirus'.

Els directors iberoamericans de l’aigua centraran el seu discurs en dos diàlegs tècnics, un de dedicat a 'Aigua i Biodiversitat' i un altre a la 'Integració del sanejament i la depuració en el marc de la gestió integrada dels recursos hídrics'.

El repte de l'aigua a l'Amèrica Llatina i el Carib

La falta d'aigua és un problema que afecta a més del 40% de la població mundial. Amb el 31% de les fonts d'aigua dolça del món en el seu territori, el 82% de la població de l'Amèrica Llatina disposa d'aigua potable segura, tot i que encara hi ha prop de 40 milions de persones que no tenen accés a aquest recurs i 120 milions no tenen sanejament.

A l'Amèrica Llatina i el Carib, on vuit de cada deu habitants viuen en àrees urbanes, el 87% de la població té accés a un sanejament bàsic. Aquest índex arriba fins al 91% a les ciutats, mentre que en el món rural només un 70% disposa d'aquest recurs bàsic, en base a xifres de l'Observatori del Programa l'Aigua, Sanejament i Higiene (Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, en anglès). Per aquest motiu, incideixen des de la Codia, és urgent assolir acords destinats a promoure una gestió sostenible de l'aigua en els entorns rurals, que s'enfronten a més dificultats en l'accés a recursos hídrics de qualitat. Tot i això, la regió va registrar, entre el 2000 i el 2017, el major augment del món en l'ús de fonts millorades no contaminades, beneficiant així a 234 milions de persones.

La ràpida urbanització, el desenvolupament econòmic, la desigualtat i el canvi climàtic són alguns dels factors que entorpeixen l'arribada equitativa de recursos hídrics a totes les llars de la zona.

Desertificació a la Península Ibèrica

La Península Ibèrica és la zona més seca i àrida de tota Europa. Les previsions apunten que el canvi climàtic pot provocar condicions meteorològiques més extremes a la regió. Al mateix temps que les precipitacions als Pirineus s'han reduït un 2,5% per dècada des de fa 50 anys, la temperatura ha pujat 1,2 graus en aquest període, en base a dades ofertes per l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC).

Espanya compta amb abastiments d'alta qualitat i rigorosos controls de vigilància de l'aigua, el consum de la qual és apte per a la població en un 99,5%. No obstant, la situació és preocupant a causa de la pujada de les temperatures i de la desertificació.

Enfront de la previsió d'una disminució d'un 8% de les precipitacions entre els anys 2040 i 2070, el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic espanyol adverteix que els recursos hídrics poden reduir-se en un 40% de cara a l'any 2050.

Per la seva banda, Portugal ha registrat aquest any l'hivern més càlid i sec des de 1931, amb una mitjana d'11 graus celsius, que podria generar situacions de falta d'aigua derivades del canvi climàtic. El mes d'abril, 25 dels seus 59 embassaments monitorats tenen una capacitat d'almenys el 80%, i 9 dels quals estan per sota del 40%.

Solucions integrals a la Codia

La 21a Conferència de Directors Iberoamericans de l'Aigua pretén arribar a acords que serviran per elaborar una declaració sobre la importància dels serveis ecosistèmics i el sanejament a Iberoamèrica, que es traslladarà a la reunió de ministres iberoamericans de Medi Ambient del proper mes de setembre. Aquesta cita ministerial respon a la convicció de la Secretaria Pro Tempore andorrana per reforçar la dimensió mediambiental en els treballs de la Conferència Iberoamericana, i buscarà impulsar una agenda mediambiental en sintonia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).