Alternatives a Sant Jordi al Principat

Aquest Sant Jordi els carrers de la parròquia laurediana no es podran tenyir de flors i la plaça de Laurèdia no podrà acollir la tradicional fira de llibres amb la presència d’autors signant les seves novetats. Però sí que es podrà celebrar aquesta festivitat des de casa, informa aquest dilluns el comú lauredià en un comunicat.

Per això, la Biblioteca Comunal Universitària proposa dues iniciatives per incentivar la lectura a totes les edats. Als que els agradi narrar històries, poden explicar la llegenda de Sant Jordi enviant un vídeo o bé una gravació d’àudio a biblioteca@comusantjulia.ad o bé etiquetant la biblioteca a Instagram @biblioteca_sjl. D’altra banda, també hi ha l’opció d’enviar recomanacions literàries a través dels mateixos canals. No hi ha límit d’edat i la data límit d’enviament és el 22 d’abril.

Càpsules de contes infantils

651x366 Un dels contes de les càpsules. / COMÚ DE LA MASSANA Un dels contes de les càpsules. / COMÚ DE LA MASSANA

El departament de Cultura de la Massana ofereix a totes les famílies una sèrie de contes infantils per Sant Jordi, que consisteixen en càpsules enregistrades que es podran veure, a partir de dimarts, a la pàgina web del comú i a les xarxes socials. A més, el dia de Sant Jordi es farà el Club de Lectura Confinat. La sessió s'obrirà a les 20.30 hores a través de zoom i anirà a càrrec d'Elena Aranda. A banda dels usuaris habituals del club, qui vulgui participar-hi ha d'enviar un correu a biblioteca@comumassana.ad i rebrà el material de lectura per a la sessió.

'Paraules d'amor', textos narrats amb música

Les fundacions ONCA i ENA s'uneixen per celebrar el Sant Jordi. Així, les dues entitats treballen conjuntament en el projecte ' Paraules d'amor' per fer arribar, a través de les xarxes, diferents càpsules literàries, d'una durada màxima de dos minuts, que seran musicades per artistes del país. Les primeres seran publicades a les xarxes el dijous 23 d'abril i posteriorment es presentaran dues peces diàries, fins el 25 d'abril.

Segons Mònica Vega, directora artística de l' ENA, han invitat a actors i actrius que han format part de l'equip directiu de l'entitat com Ester Nadal, Irina Robles , Roger Casamajor, Lis Caubet i Joan Hernàndez , els quals escolliran un text que serà llegit en català, castellà o francès.

Pel que fa als músics, Albert Gumí, comissari de la Fundació ONCA , ha explicat que s'ha convidat a Míriam Manubens , Ivan Caro, Pilar Planavila , Elias Porter, Oriol Vilella, David Font i Joan Hernànez . Els músics seran els encarregats d' escollir una música per acompanyar la peça enregistrada.

651x366 El músic Joan Hernández. / PEP FARRÀS El músic Joan Hernández. / PEP FARRÀS

A demanda del departament de Cultura del comú d' Escaldes-Engordany, es col·laborarà amb el 'Vermut literari' organitzat amb motiu de Sant Jordi i previst per dijous 23 d'abril, a les 12 hores. Aquesta activitat formarà part d'un seguit d'actes virtuals i les càpsules artístiques es penjaran a una web creada per a l'ocasió.