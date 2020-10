El comú de Sant Julià cedeix espais a l'UdA per continuar amb l'aposta universitària

El comú de Sant Julià de Lòria ha cedit els espais del local situat a l'avinguda Verge de Canòlich número 51, on hi havia l'antiga cota 900 de Naturlandia, a la Universitat d'Andorra (UdA). Amb aquest conveni el comú continua apostant perquè Sant Julià de Lòria esdevingui una parròquia universitària i de recerca. "Volem buscar aquest motor econòmic, que no tenim, en el món dels estudiants", ha indicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, qui ha remarcat que "aquesta corporació aposta pel món universitari". Per la seva banda, el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha agraït el suport continu del comú cap a la universitat no només amb paraules sinó amb fets. "El local és una necessitat de la universitat i ens va perfecte", ja que "necessitem espais a curt termini", ha dit.

De fet, Nicolau ha comentat que la universitat vol esdevenir un centre de recerca i de creació de riquesa, i vol ser part de la parròquia. A més, per la situació actual de la Covid-19 i la necessitat de respectar les mesures de seguretat, el comú ja va cedir espais del Centre cultural i de congressos lauredià perquè la universitat els utilitzés. Tot i així, aquests nous espais que, segons Nicolau, esdevenen "un pulmó per poder respirar", són una solució a curt termini abans de disposar d'un nou edifici definitiu. En aquest sentit, ha recordat que es necessiten nous espais pels alumnes, ja siguin laboratoris, aules, espais de reflexió o d'estiu entre d'altres.

Quant a la utilització d'aquest nou espai, Nicolau ha declarat que tan bon punt traslladin el material, ja es començaran a utilitzar i la intenció és que sigui aquest mateix octubre perquè "hi ha aules que s'estan movent per la universitat i aquí estaran fixes". Per tant, tal com ha subratllat, de forma urgent es traslladaran aules en aquest espai ubicat al centre de la parròquia i no s'utilitzarà per espais administratius, els quals es mantindran a l'edifici de la universitat. Després, ja de cara al 2021, es farà el projecte definitiu sobre la utilitat dels espais. "En un futur volem que sigui un edifici autònom amb "amb laboratoris i espais pels alumnes. També ha comentat que una idea que tenen és poder habilitar un edifici que estigui obert durant les 24 hores pels estudiants en èpoques d'exàmens.

D'altra banda, la universitat té altres projectes en marxa, com una futura residència per a estudiants. En aquest sentit, Majoral ha explicat que s'ha creat una taula de treball que està definint "les necessitats que requereix la universitat" amb "la voluntat d'evolucionar en un projecte definitiu". Per tant, el cònsol major ha apuntat que el comú està disposat a cedir l'espai davant de l'edifici comunal. A més, Nicolau ha remarcat que el campus no és només l'edifici sinó tots els serveis que hi ha al voltant com la biblioteca, el poliesportiu o la futura residència.