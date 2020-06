Sant Julià amplia les places i el nombre de monitors per al casal d'estiu

El comú de Sant Julià de Lòria ja ha obert les inscripcions per al casal d'estiu d'aquest any, que començarà l'1 de juliol i s'allargarà fins al 7 de setembre. El pas del coronavirus ha provocat que s'hagi hagut de replantejar l'organització de les activitats, però se seguiran oferint les mateixes propostes que en edicions anteriors. El sotsdirector del Centre esportiu de Sant Julià, Òscar Balcells, ha comentat que "enguany prioritzem els protocols de seguretat segons els paràmetres marcats pel ministeri de Salut", per la qual cosa s'establiran unitats de convivència en diferents horaris per tal d'evitar aglomeracions. La cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, ha explicat que per aquesta edició també s'han previst més monitors i s'han obert més places "perquè tinguin cabuda tots els infants que ho vulguin i ho necessitin". En total hi haurà nou monitors i quatre responsables per mes i s'espera que arribin al voltant de 75 infants per setmana aproximadament.

Les nenes i nens d'entre 3 i 6 anys es distribuiran en unitats de convivència de fins a deu membres i aniran acompanyats de dos monitors, i pels joves d'entre 7 i 14 anys els grups podran ser de fins a quinze persones amb altres dos monitors. Així mateix, per tal que els grups no coincideixin en un mateix espai, també s'han establert tres horaris diferenciats: el primer anirà de les 8 fins a les 17 hores, el segon de les 9.30 a les 18.30 hores i, el tercer, de les 11 a les 20 hores i estarà adreçat a "pares i mares que treballen fins tard" i no poden fer-se càrrec dels fills. L'únic espai en el qual coincidiran serà al menjador escolar, però Balcells ha assenyalat que ja "s'ha establert un protocol d'entrada i sortida, així com a l'hora de dinar".

Principalment s'oferiran activitats a l'aire lliure, com pot ser la pràctica d'esports, gimcanes per Sant Julià i també esportives, excursions a la muntanya o sortides a la piscina. A banda, es disposarà de tres espais per distribuir els infants i evitar contactes entre ells, que seran el Centre cultural i de congressos lauredià, el Centre esportiu i l'escola andorrana de la parròquia. Quant a l'ús de la mascareta, només caldrà que la duguin els monitors, mentre que els infants se l'hauran de posar en aquells moments on coincideixin amb una altra unitat de convivència. Així mateix, els menors de 6 anys no l'hauran de dur en cap moment.

Les inscripcions estan obertes des de fa dos dies i ja s'han rebut una vintena de sol·licituds. Amb la voluntat d'evitar contagis, a banda de poder inscriure's de manera presencial al Centre esportiu, l'organització també ha habilitat per aquest any una plataforma en línia per fer la sol·licitud. Els interessats hauran d'adreçar-se al portal web www.centreesportiusantjulia.ad, des d'on podran fer les seves inscripcions.