Sant Julià aposta per les terrasses

La junta de govern de Sant Julià de Lòria ha aprovat un decret pel qual s’adopten mesures excepcionals aplicables a l’ús de l’espai de voravies i altres llocs públics, informa el comú aquest dijous en un comunicat. Està destinat als bars i restaurants de la parròquia que tindran l’opció d’ampliar temporalment les seves terrasses, o instal·lar-ne una de nova si no en disposen, sense cap cost addicional.

La intenció del comú, manifesten, "és estar al costat dels empresaris i donar-los facilitats perquè puguin reprendre la seva activitat adaptant-se a la nova realitat així com oferint els seus serveis amb les màximes garanties".

El departament d’Urbanisme ja ha començat a posar-se en contacte amb els 26 bars i restaurants de Sant Julià de Lòria per presentar-los la mesura i agilitzar-ne la tramitació.

Per als establiments que ja tinguin terrassa a l’exterior del seu local, l’ampliació serà de fins a un màxim del doble de metres quadrats que ja tinguin autoritzats. En el cas de la instal·lació temporal de terrasses noves, serà de com a màxim la projecció de la façana de l’establiment. Es farà mitjançant la llicència d’ocupació de voravies i altres llocs públics.

651x366 Una terrassa laurediana. / COMÚ DE SANT JULIÀ Una terrassa laurediana. / COMÚ DE SANT JULIÀ

En tots els casos, el comú estudiarà les demandes de manera individualitzada. Serà en funció de la plaça, carrer o espai públic on es trobi emplaçada la terrassa i estarà supeditada a la seguretat dels usuaris, les molèsties que es puguin crear pel soroll al veïnat, la configuració de l’espai, la vialitat i la circulació de vehicles, així com altres aspectes que puguin pertorbar la prestació de serveis públics o bé l’organització d’actes.

Les ampliacions de terrasses o la instal·lació de noves seran temporals, a precari i exemptes de pagament. Els titulars dels negocis hauran de presentar al comú una sol·licitud d’ampliació d’ús de l’espai de les voravies i altres llocs públics.

El decret tindrà vigència tot aquest any. Aquesta iniciativa se suma a les mesures que ja ha adoptat el comú per pal·liar els efectes socials i econòmics que es derivin de la crisi sanitària com facilitar el pagament dels impostos fraccionant-los o la possibilitat d’ampliar el fons de cohesió social en el moment que es necessiti.