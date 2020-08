Sant Julià començarà a sancionar per no recollir els excrements dels gossos

Sant Julià de Lòria ha presentat aquest dimecres la campanya de sensibilització contra els excrements i els orins a la via pública. En el marc d'aquesta iniciativa, el comú ha repartit més de 4.000 díptics de manera indiscriminada a totes les bústies de la parròquia per informar sobre la problemàtica i també es vol obsequiar a aquelles persones que tinguin el gos censat a la parròquia amb una motxilla que incorpora una ampolla d'aigua per tirar-la als orins dels gossos i un aparell per posar les bosses per recollir els excrements. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha indicat que aquest obsequi es fa perquè "no es vol sancionar però sí sensibilitzar". Tot i així, ha comentat que com a últim recurs per complir l'ordinació, "incidirem en els agents de circulació" i si és necessari s'arribarà a la sanció. A més, la modificació de l'ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia que va aprovar el comú inclou el doblament del cost de les sancions. Així, la primera és de 150 euros i en cas de reincidència, és de 300 euros.

Segons ha declarat Majoral, la campanya és un punt més d'un projecte global de diverses fases. "Som conscients amb la corporació de la problemàtica que tenim a la parròquia amb el tema dels gossos", ha dit. Per aquest motiu, el primer que va fer el comú va ser posar tots els instruments legals per solucionar el problema i després es van posar els mitjans físics, que en aquest cas, són els pipicans. Enguany, se n'han fet tres de nous, un a la part alta del poble, un altre a la carretera Nagol i un tercer a la zona dels horts del riu, que s'afegeixen al quin ja hi havia situat a l'aparcament del Prat Nou, des d'on s'ha fet la presentació de la campanya, i del quin hi ha a la plaça Sant Roc. "Si veiem que no n'hi ha prou, de cara l'any vinent al pressupost possiblement en farem un altre cap a la part baixa del poble".

Quant al pressupost total d'aquest projecte, estaria al voltant dels 24.500 euros, 7.000 per cada pipicà, 2.000 pels díptics i uns 1.500 pels obsequis, ha declarat Majoral, qui ha afegit que l'objectiu final és "intentar fer una Laurèdia més amable i més neta". De fet, el cònsol major ha subratllat que ja durant la campanya electoral es van adonar d'aquesta problemàtica i que durant aquests primers mesos de gestió també se'ls hi ha fet arribar. "Una de les primeres accions que vam fer va ser augmentar la plantilla de neteja, conscients d'aquesta situació", ha conclòs Majoral.