Sant Julià destina uns 45.000 euros en un gabinet d'advocats per l'esllavissada de la Portalada

El comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dimarts la contractació d'un gabinet d'advocats per fer front a la demanda interposada contra la propietat de la Portalada després de l'esllavissada que va tenir lloc durant el període estival del 2019. La contractació suposa un cost de 44.862,70 euros i, segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, l'objectiu "és defensar els interessos del comú per fer front als honoraris d'aquest gabinet jurídic". L'esllavissada va provocar danys en béns propietat del comú, com és el cas de la deixalleria comunal, "i defensar tot això és la nostra obligació", ha indicat el cònsol.



Arran de la problemàtica, el comú ha decidit demandar la propietat del terreny pels danys ocasionats, però no han transcendit la resta de detalls en tractar-se d'un procés judicialitzat. En aquest afer també es veu implicat el Govern, però Majoral ha assegurat que cadascuna de les administracions defensarà els seus interessos, ja que "anar de la mà en un procés judicial no pot ser".



