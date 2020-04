Sant Julià habilita set veles per als tests d'anticossos

Pocs dies abans que el Principat comenci a posar en marxa un cribratge poblacional per tenir una fotografia de l'estat de la pandèmia al país, el comú de Sant Julià de Lòria ja ha fet públic com estarà organitzat l'aparcament del Prat Nou per fer els tests ràpids d'anticossos a la pobació. Així doncs, en aquest espai s'habilitaran sis veles per a les persones que es desplacin en vehicle i una més per als vianants. Estaran unides entre elles formant un túnel de 5x30 metres.

Amb la finalitat de donar tot el suport a la posada en marxa de les proves, el comú ha destinat 25 persones que treballaran en dos torns. Paral·lelament, dotze persones més s'encarregaran de l'atenció telefònica. Així doncs, en total hi haurà treballant una quarantena de persones diferenciades entre funcionaris, agents de circulació i personal de les tres societats de la corporació: Camprabassa, Sasectur i l'escola bressol.

En aquests moments s'està treballant en la logística pertinent per tenir l'espai totalment habilitat i que consisteix en el buidatge de l'aparcament, el trasllat dels abonats, la retolació, el cablejat elèctric i la desinfecció minuciosa de l'aparcament.