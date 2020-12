Sant Julià habilitarà un espai verd al costat del riu

El comú de Sant Julià de Lòria i el Govern han signat un conveni de cessió d'ús de diferents terrenys de l'executiu cap al comú. Més concretament, es tracta d'un terreny al pont de Fontaneda, d'un espai sota la rotonda d'Aixovall i de la zona del costat riu davant del BancSabadell que correspon als terrenys del nou vial de la desviació de la carretera. Sobre aquest darrer espai, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha indicat que dins el pressupost del 2021 ja hi ha una partida destinada per a fer-hi un espai verd "de reflexió", sense grans dimensions. De fet, ha remarcat que serà "un espai de benestar que millorarà la qualitat de vida dels lauredians", ja que es condicionarà el terreny per fer-lo transitable i s'hi col·locaran uns bancs perquè sigui un espai de repòs.

Per la seva banda, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha declarat que es tracta d'una col·laboració i de dret de superfícies sobre unes parcel·les propietat del Govern per a diferents usos del comú, amb una durada indefinida i sense cap tipus de contraprestació. Tot i així, Torres ha indicat que en cas que els treballs es poguessin fer, "el Govern recuperaria els terrenys amb un preavís". A més, ha manifestat que aquest conveni s'ha treballat durant els darrers tres o quatre mesos i que suposa un honor establir col·laboracions entre l'executiu i les parròquies. Sobre els terrenys del pont de Fontaneda, destinats a l'eixamplament del camí, Majoral ha comentat que de manera provisional el comú habilitarà l'espai per a posar-hi contenidors de la brossa o un pipicà.

Pel que fa a l'espai sota la rotonda d'Aixovall, el comú de Sant Julià l'utilitzarà com a magatzem. "L'esllavissada a la Portalada ens ha deixat sense deixalleria ni magatzem", ha indicat Majoral, afegint que l'espai els permetrà tenir un magatzem a l'aire lliure per tenir el material endreçat, ja que ara es troba ubicat en diferents espais del comú. Majoral també ha destacat que les inversions que es faran als terrenys són mínimes econòmicament parlant "però grans pel retorn que tindran".

D'altra banda, aprofitant l'acte, el ministre ha indicat que les obres de la carretera d'Aixovall es troben en la segona fase i que els treballs finalitzaran a la primavera. Les obres a la carretera, que en ser general són competència del Govern, són "importants pel Centre de Formació d'Aixovall" i també per les creixents indústries que s'estan instal·lant a la zona.