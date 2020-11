Sant Julià, primera parròquia que s'il·lumina per Nadal

És la primera vegada que Sant Julià de Lòria celebra l'encesa simbòlica de l'enllumenat de Nadal. La crisi del coronavirus ha capgirat la vida quotidiana, però la corporació laurediana està agafant impuls per recuperar la il·lusió de cara a les festes nadalenques. Malgrat que en diversos punts de la parròquia ja s'han encès els carrers, el comú ha celebrat aquest dijous a la tarda un acte simbòlic que ha consistit a il·luminar les façanes del Centre cultural i de congressos lauredià i de casa comuna, així com una gran bola ubicada al centre de la plaça de la Germandat i el tradicional arbre de Nadal.

Moments previs a l'encesa, la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha agraït a tots els assistents no perdre's l'esdeveniment, i és que un nombrós volum de persones no han fallat a la cita. Per al comú, aquest és un acte adreçat, especialment, als infants, sobretot perquè "no els hi falti la il·lusió ara que s'acosten els dies més màgics de l'any".

Tot i ser un esdeveniment senzill, també hi han pres part els actors més petits d''Els Pastorets' i de l'Esbart Laurèdia. A més, dos joves lauredians, l'Enric Martos i la Paula González, han recitat un poema de Nadal acompanyat per la música d'un violoncel. Al mateix temps, els petits actors han reproduït una coreografia amb boles de llum.