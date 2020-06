Sant Julià engega un procés participatiu per remodelar els parcs infantils

El comú de Sant Julià de Lòria posarà en marxa un procés participatiu per tal que la ciutadania digui la seva sobre com han de ser els parcs infantils de la parròquia. En el marc de la cloenda del 12è Consell d'infants, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha assegurat que "hi ha un neguit –entre la població– quant als parcs infantils" i, per aquest motiu, la corporació ja va preveure una partida de 140.000 euros al pressupost d'enguany per a la remodelació d'aquelles zones de joc més afectades. Precisament, aquesta ha estat la principal demanda de les conselleres i consellers de l'escola andorrana i francesa. Malgrat que els joves no han pogut tirar endavant cap dels projectes inicials per l'aturada del país a conseqüència de la crisi sanitària, han recordat al cònsol la prioritat que suposa per ells la remodelació i adequació de les diferents zones de joc distribuïdes per la vila.

El procés participatiu encara es troba en una fase prematura, ja que "ara estem fent unes enquestes per poder tirar endavant un pla de comunicació" on ja s'estan incloent qüestions "que van enfocades en aquest sentit". Majoral ha assegurat que "hi ha una voluntat clara d'implicar al poble en les decisions polítiques", però no s'ha de perdre de vista l'estat de les finances comunals.

Júlia Bakshi, com a representant de l'escola andorrana, ha explicat que al seu centre educatiu es va fer una pluja d'idees per tal de determinar quins projectes hauria de considerar el comú com a prioritaris. Així, ha assenyalat que com a indispensables remodelar les instal·lacions del parc infantil del Prat Gran, així com garantir la higiene als banys. El representant de l'escola francesa, Marc Escabias, ha explicat que ells opten per retirar el tobogan que també hi ha en aquest parc, així com la sorra, ja que "normalment no fem res allà". Tanmateix, des de l'escola francesa consideren oportuna la creació d'un "edifici de jocs", que es distribueixi en diverses plantes delimitades per franges d'edat. Una proposta que, per a Majoral, és difícil de complir.