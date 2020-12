Sant Julià es passa al patinet elèctric

Sant Julià de Lòria vol posicionar-se com a una parròquia capdavantera en matèria de sostenibilitat. Així ho ha afirmat aquest dijous el cònsol major lauredià, Josep Majoral, en la presentació d'una prova pilot de micromobilitat amb patinets elèctrics que s'ha iniciat a la vila i que s'allargarà per un període de tres mesos. Des de la corporació s'espera que amb l'inici d'aquesta prova es pugui recollir una bona base de dades que englobi els circuits que fan els ciutadans, la durada dels trajectes o les ubicacions on es deixen els patinets un cop s'acaben d'utilitzar, per tal de "fer baixar aquesta petjada de carboni que tant perseguim".



L'empresa encarregada de fer la proposta a la corporació ha estat Muvif. Carles Capella, assessor de la companyia, ha explicat que els interessats hauran de descarregar-se l'aplicació de Muvif al seu dispositiu mòbil. Després de registrar-se, l'usuari podrà veure, mitjançant la geolocalització, el nombre de patinets que hi ha disponibles en cada punt habilitat. En el cas de Sant Julià, hi haurà una quinzena. Un cop s'hagin fet tots els passos previs, els usuaris podran començar a gaudir dels patinets de manera il·limitada. Per desbloquejar-lo, s'haurà de pagar un cost d'1 euro, mentre que després el preu del servei serà de 0,18 euros el minut. A més, també s'oferiran abonaments que tindran uns preus de 14,90 i 24,90 euros. Un cop finalitzi el viatge, l'usuari aparcarà el patinet i ho registrarà a l'aplicació, permetent a altres usuaris poder-lo utilitzar.



Fins al moment, l'empresa compta amb una flota de 250 patinets elèctrics, malgrat que en un inici només s'habilitarà el servei a Sant Julià. Tot i això, Capella ha explicat que "estem intentant establir acords amb entitats privades" per tal d'instal·lar més punts de recollida "i un dels objectius és millorar la mobilitat interna de la parròquia i també la interparroquialitat". És per aquest motiu que ha defensat que "estem amb converses molt avançades amb Andorra la Vella i Escaldes-Engordany", amb la idea de poder donar servei també a tota la vall central.



Majoral ha assegurat que aquesta prova pilot "no té cap cost per a l'administració comunal", ja que només cedirà els quinze espais on s'ubicaran els patinets. L'empresa s'ha compromès amb el comú a facilitar un informe detallat que englobi els desplaçaments dels usuaris. En relació amb les assegurances, assumpte que es preveu al nou Codi de circulació, el cònsol lauredià ha explicat que l'empresa ja compta amb les seves assegurances pròpies i, en signar el contracte inicial, l'usuari es compromet a seguir totes les normes establertes al text.

651x366 Els cònsols majors de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, amb els patinets elèctrics. / MP Els cònsols majors de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, amb els patinets elèctrics. / MP