Sant Julià inicia el repartiment de tests aquest divendres a la plaça de la Germandat

El comú de Sant Julià de Lòria iniciarà aquest divendres el dispositiu de repartiment de tests ràpids d'antígens a la població per tal de minimitzar el risc de transmissió de la Covid-19 durant les festes de Nadal. Segons ha informat la corporació a través de les xarxes socials, es lliurarà una prova a tots els residents de la parròquia majors de 6 anys. El dispositiu s'ubicarà a la plaça de la Germandat. El repartiment s'iniciarà a partir de les 15 hores i els ciutadans s'hi podran desplaçar fins al pròxim 24 de desembre.



A Encamp i al Pas de la Casa, els tests es podran començar a recollir a partir de dilluns, als serveis de Tràmits (entre les 8h i les 17h) i a les oficines de Turisme (de 9h a 13h i de 15h a les 19h). A les persones majors de 70 anys se'ls portaran a domicili.



A Andorra la Vella, a la sessió de comú d'aquest dijous han anunciat que començaran a repartir els tests des d'aquest dissabte, a les 14h, al pàrquing on hi havia la plaça de braus.



Per tal de poder recollir cadascun dels tests, els comuns recorden que és imprescindible dur el carnet de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Així mateix, i amb la voluntat d'evitar aglomeracions, les proves es podran recollir per nuclis de convivència i els ciutadans també es podran endur els corresponents a altres persones sempre que portin el carnet de la CASS corresponent.

651x366 Anunci encampadà de recollida de tests Anunci encampadà de recollida de tests