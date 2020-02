Sant Julià estrenarà vial a finals de març i carril reversible per Setmana Santa

La Taula Nacional de Mobilitat s'ha reunit per primera vegada aquest divendres amb les noves corporacions comunals per tal de fixar les bases i els procediments a seguir en tots aquells projectes viaris que cal posar en marxa o demanen alguna modificació. Segons ha detallat després de la trobada el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, un dels punts importants de la reunió ha estat la proposta de remodelació de l'avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria. A finals del mes de març "tota la zona nova de la desviació ja estarà habilitada al trànsit" i, de cara a Setmana Santa i en coordinació amb el comú lauredià, es portarà a terme una prova pilot per desdoblar la zona de l'avinguda Francesc Cairat, des del pont d'Isidre Valls fins a la plaça Laurèdia, gràcies a la implementació d'un carril reversible que entraria en escena, en sentit nord, a les hores de màxima afluència de trànsit. Així, un cop els vehicles hagin superat aquest tram, seran els agents de circulació del comú qui desviaran els conductors o bé pel túnel de la Tàpia o bé pel centre de Sant Julià per evitar d'aquesta manera les llargues cues que es formen a la vila.

El titular d'Ordenament Territorial també s'ha referit a l'anunci que aquest dijous va fer durant el debat del projecte de pressupost del 2020 el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, en referència a la prova pilot que es vol impulsar a la Massana, que consisteix en la sincronització dels semàfors al centre de la parròquia en hores punta per fluïdificar el trànsit. "Estem mirant la proposta però la idea és posar-ho en marxa abans que acabi el curs escolar", ha argumentat.

En la trobada també s'ha parlat de tota la problemàtica que va patir el país durant la darrera nevada i que va col·lapsar les xarxes de circulació generant llargues cues en nombrosos punts del Principat. "No es va actuar de la manera que tocava", i ara la voluntat és "minvar tots els problemes que vam tenir", ha dit el ministre, qui ha declarat estar treballant en el bon funcionament dels protocols pertinents davant d'una possible nevada similar al llarg de la setmana vinent.

La Taula Nacional de Mobilitat acostuma a reunir-se entre dues i tres vegades a l'any, tot i que "hi ha molts temes que es van tractant entre reunió i reunió" i es fa un seguiment, juntament amb els comuns, d'aquells punts més importants. La pròxima trobada, per tant, està prevista que es dugui a terme de cara a finals d'estiu.

Nou Codi de circulació

D'altra banda, davant la sorprenent imatge que va deixar aquest dijous el conductor d'un patinet elèctric mentre circulava sense cap mena de protecció ni senyalització per la CG2 entre Encamp i Escaldes-Engordany, Torres ha manifestat que ja s'ha presentat al Govern un esborrany del nou Codi de circulació. "En les pròximes setmanes es presentarà als grups parlamentaris" i, justament, el text inclou la regulació d'aquests vehicles, que serà similar a l'existent amb les bicis, tot detallant l'obligació d'anar ben senyalitzat, utilitzar el casc en zones interurbanes o circular només pels carrils bici en diferents punts.