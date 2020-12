Sant Julià aprova la taxa de 25 euros l'any per tinença de gossos amb diverses excepcions

La sessió de consell de Sant Julià de Lòria d'aquest dilluns ha servit per aprovar la taxa de tinença de gossos, que serà de 25 euros l'any. Segons el cònsol, aquesta taxa ajudarà a sufragar el manteniment dels pipicans i també s'emprarà per distribuir material higiènic per les mascotes en diversos punts de la parròquia. Estaran exempts d'aquest pagament les persones amb discapacitat i tinguin gos amb assistència, els cossos especials, els majors de 65 anys i les entitats autoritzades que tenen cura dels animals abandonats. A més, aquelles persones que adoptin una mascota a la gossera, estaran lliures de pagar aquesta taxa durant el primer any.



D'altra banda, des de la minoria, Cerni Cairat ha preguntat a la majoria sobre l'afectació del nou Forfet Natura a Naturlandia, que té com a finalitat regular la pràctica de certs esports de neu i senderisme a les estacions d'esquí gràcies al pagament d'un abonament de 150 euros anuals. El conseller ha assegurat que "la implementació d'aquest forfet planteja dubtes legals en el cas de Sant Julià", ja que "entenem que els camins comunals són d'accés lliure i gratuït" i, aquest fet, "Camprabassa l'ha de respectar".



En aquest sentit, Majoral ha assegurat que la voluntat del consell d'administració de la societat i de la direcció de Naturlandia és no demanar la compra del forfet als usuaris de tots aquells camins comunals que no estan habilitats per a la pràctica d'aquest esport, mentre que aquelles zones habilitades per la concessionària, senyalitzades i que garanteixen la seguretat dels practicants, sí que requeriran l'adquisició del forfet.