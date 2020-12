La Sant Silvestre més solidària es reformula aquest any i planteja quatre recorreguts

Arriben les festes de Nadal i Sant Julià de Lòria ja escalfa motors per a la celebració d'una de les curses més tradicionals del Principat, la Sant Silvestre 2020. Des de la corporació laurediana s'ha treballat per adaptar aquest esdeveniment a la situació sanitària i intentar assolir el mateix èxit de participació que en edicions anteriors, malgrat que l'organització es dona per satisfeta amb l'arribada d'entre 300 i 400 persones. La cursa arriba enguany a la 28a edició i, sota el lema 'La Covid no ens atura! La solidaritat ens necessita més que mai', es busca contribuir amb la tasca de Càritas parroquial i ajudar a tots aquells que, ara més que mai, ho necessiten. Així, amb la voluntat d'evitar aglomeracions, s'han dissenyat quatre modalitats de carrera que se celebraran en dies i horaris diferents per evitar aglomeracions.

Segons ha explicat la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez, les inscripcions estan obertes des d'aquest dimarts i fins al 31 de desembre i, com ja és habitual, es destinaran a Càritas dos euros de cadascuna de les inscripcions en línia i quatre euros de les presencials. A més, els participants que ho desitgin podran incrementar sense límit la seva aportació solidària, podran cedir la panera de Nadal que rebran amb el 'pack' de benvinguda, i també hi haurà disponible la compra del dorsal solidari. A l'entrada del Centre esportiu de Sant Julià s'habilitarà un punt de recollida d'aliments, en col·laboració amb el rebost solidari de Càritas, i també es podrà participar en la campanya 'Cap nen sense joguina' desplaçant-se al Servei de Tràmits.

Les dues primeres modalitats permetran als participants entrar en una classificació que s'estructurarà segons els resultats. La prova 'Outdoor', que serà la que integrarà el recorregut més clàssic de la Sant Silvestre, constarà d'un circuit que recorrerà l'avinguda Verge de Canòlich. Segons ha explicat el sotsdirector de Sasectur, Òscar Balcells, s'instal·laran uns indicatius al carrer amb els quals s'informarà els usuaris on hauran de fer mitja volta per tornar al punt d'inici. Un cop finalitzat, els participants hauran d'enviar un correu electrònic a santsilvestre@centreesportiusantjulia.ad adjuntant el seu circuit, i un comitè de l'organització s'encarregarà d'analitzar tots els traçats. Un cop validat, s'introduiran els temps assolits dins de la classificació general.

La segona opció, també puntuable, requerirà als participants realitzar dos quilòmetres de cursa amb un desnivell positiu de l'1% en les cintes de córrer del gimnàs del Centre esportiu. En aquest cas, a l'hora de fer la inscripció, sigui en línia o de manera presencial, s'haurà de concertar cita. Membres de la Sant Silvestre també s'encarregaran en aquest cas de monitorar el temps i el recorregut dels participants.

En tercer lloc, amb la voluntat de "fomentar la participació al màxim i col·laborar amb tot el que puguem amb Càritas", hi ha la modalitat lliure. Aquesta cursa permet la participació de qualsevol persona resident al Principat o fora de les seves fronteres, ja que només s'haurà de fer un recorregut mínim de dos quilòmetres en qualsevol indret i enviar els resultats al mateix correu electrònic. Aquesta opció no entrarà dins de la classificació general.

Per últim, la quarta modalitat es podrà dur a terme gràcies a un acord amb Naturlandia. Balcells ha indicat que es tracta d'una cursa més 'trail' de 2,1 quilòmetres de recorregut i uns 480 metres de desnivell positiu. Adreçada a usuaris més experimentats i amb un nivell més alt, s'ha dissenyat un recorregut que anirà des de la cota 1.600 fins a la 2.000 al llarg del camí d'evacuació del tobotronc. En aquest cas, els participants podran córrer envoltats pel bosc de la Rabassa i, a més, l'ecoparc reglarà a cada inscrit un viatge gratuït en tobotronc i també oferirà una tassa de xocolata calenta en el moment en què arribin al punt final, a la terrassa de la cota 2.000. A més, el guanyador d'aquesta modalitat s'endurà un forfet de temporada de Naturlandia.

Malgrat la situació actual, aquest any tampoc faltarà el tradicional concurs de disfresses, tot i que serà individual i a través de Facebook i Instagram. Així, els interessats hauran de penjar les seves imatges a les xarxes socials i la instantània que més 'likes' tingui el 31 de desembre serà la guanyadora. Cal destacar a més, que tots els participants de qualsevol de les quatre modalitats rebran una cistella de Nadal i una mascareta de l'esdeveniment.