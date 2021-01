Una persona resident a Sant Vicenç d'Enclar ingressada a l'UCI, víctima 93 per la Covid-19

En les darreres 24 hores s'ha produït una nova defunció que situa la xifra total de decessos per la Covid-19 en 93. Salut ha informat que es tractava d'una persona resident a Sant Vicenç d'Enclar que es trobava ingressa a l'UCI. D'altra banda, des d'aquest dimecres s'han notificat 71 nous positius que eleven els casos totals a 9.379. En aquests moments, encara resten 812 persones amb la malaltia i 8.474 pacients ja l'han superat.



A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 33 persones ingressades, 23 de les quals es troben a planta i 10 a la Unitat de Cures Intensives, totes elles requereixen ventilació mecànica. Pel que fa a la planta Covid-19 habilitada al centre sociosanitari del Cedre hi ha 17 ingressats, 5 dels quals procedeixen de Salita, 7 de Sant Vicenç d'Enclar, un de la residència Albó i 4 d'Urgències de l'hospital. D'altra banda, quant a la població escolar, 48 aules estan sota vigilància activa –8 total i 40 parcial– i 38 més en vigilància passiva.



Des de l'executiu també recorden que durant aquest dimecres passat es van subministrar un total de 200 vacunes. Més concretament, es van vaccinar 26 residents i 34 professionals del Cedre, 49 residents i 35 professionals de Clara Rabassa i 56 professionals de la salut de diversos àmbits.