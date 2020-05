Satisfacció al Pas de la Casa per l'obertura de la frontera

Satisfacció al Pas de la Casa davant la notícia que l'1 de juny la frontera s'obrirà i, per tant, ja podran arribar els primers turistes després de dos mesos i mig sense l'arribada de cap visitant. "Estem molt contents, ja que tornarem a la normalitat", ha valorat el president de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa (Inpub), Jean Jacques Carrié, que ha afegit que s'espera que hi hagi molta gent en aquest primer dia d'obertura ja que fa dies que la gent demana quan podran venir.

A més, ha destacat que gairebé "tots els comerços" del poble encampadà obriran portes. "La gent vol obrir perquè ho necessita econòmicament", ha subratllat Carrié. El fet que només puguin arribar visitants d'un radi de cent quilòmetres, si bé "limitarà" l'arribada de persones també és vist com una mesura per al control de la pandèmia, tal com assenyala Carrié, que recorda que l'Occitània és considerada zona verda i, per tant, un espai on el coronavirus està més controlat. Per tant, el president d'Inpub opina que aquesta obertura, que permetrà que els habitants de les zones més properes a Andorra puguin entrar ja al país, a banda de ser una mesura que servirà per anar cap a "la normalitat econòmica i comercial", també servirà per "controlar el virus".