Seguiment desigual entre els docents francesos de la vaga en contra del sistema de pensions

França ha despertat aquest dimarts amb una nova jornada de mobilitzacions en contra de la reforma del sistema de pensions, amb la qual pujaria l'edat de jubilació i simplificaria el reglament actual, passant de 42 règims especials a només un que funcioni per punts. Al Principat, la jornada de vaga ha estat seguida per una part dels professors i professores del sistema educatiu francès. Al Lycée Comte de Foix, centre de segona ensenyança, han donat suport a les reivindicacions el 60% del claustre, mentre que a les escoles de maternal i primària el seguiment ha estat del 40%.

Un petit grup de docents ha començat la jornada manifestant-se a les portes de la delegació d’ensenyament francès. Allà els ha atès el delegat d’ensenyament a Andorra, Denis Dekerle, que els ha dit “que no es preocupin” i ha traslladat la informació al ministeri francès. “És difícil fer més”, ha afirmat en declaracions a l’ARA Andorra, “perquè les negociacions es fan al més alt nivell”. Així, queden a l’espera dels resultats de les rondes de negociació que obrirà a París l’executiu amb els sindicats. Un altre grup de professors i professores ha viatjat fins a l’ Arieja per manifestar-se amb altres companys gals.

Davant el seguiment que s'esperava que tingués la vaga, aquest dilluns els centres educatius van recomanar, a través de les associacions de pares, de no portar als alumnes a classe. "És una jornada particular perquè els dies de vaga sempre són difícils d'organitzar", ha explicat el proviseur del Lycée Comte de Foix, Daniel Raynal, on aquest dimarts han comptat amb tres vigilants en comptes dels quinze que hi treballen actualment. Tot i que les classes no han parat, sí que gran part dels alumnes s'han vist afectats pel seguiment de la vaga, i des del centre s'han mantingut en funcionament tots els serveis perquè els joves puguin fer-ne ús.

Raynal també ha apuntat que el seguiment d'aquest dimarts és inferior al de la setmana passada, on es va acollir el 85% de la plantilla docent. Entre els elements que han fet que una part dels professors hagi volgut fer classe hi ha "el treball que no es paga" o el fet de voler complir amb el temari dels estudiants de l'últim curs per "acabar de preparar els exàmens". "S'ha organitzat més moviment en l'organització però la mobilització dels ensenyants és menys forta", ha afegit. Als centres d'educació maternal i infantil, en tant que els alumnes no tenen la possibilitat de marxar, s'ha establert un punt d' acollida.