Seients poc accessibles als nous busos

Les xarxes socials són un lloc habitual de denúncia. En aquest cas, li ha tocat el torn a les noves línies d'autobusos. La línia 2, que cobreix el trajecte entre Encamp i Andorra la Vella, compta amb alguns autobusos que no estan prou ben adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda, ja que per accedir-hi primer cal superar esglaons com el que es pot veure en la imatge, fins i tot "en els seients destinats a aquest col·lectiu", assegura la persona denunciant.