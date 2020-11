Seixanta-quatre nous contagis durant les darreres hores

Nova jornada amb contagis per Covid-19 però en un nombre més reduït que dissabte. Segons ha fet públic el ministeri de Salut, durant les darreres 24 hores s'han detectat 64 nous casos de coronavirus, per la qual cosa el nombre total de persones afectades per la malaltia al Principat ja puja fins a les 5.383. Tot i això, els casos actius baixen considerablement, passant dels 1.201 registrats aquest dissabte als 1.060 notificats aquesta tarda. La segona onada ja acumula fins a 4.526 casos. Com habitualment, entre les dades més positives destaca que no s'ha hagut de lamentar cap més defunció, per la qual cosa es mantenen en 75, i es registren 4.248 altes, 205 més que fa 24 hores.

La situació a l'hospital Nostra Senyora Meritxell no ha patit variacions. En aquests moments hi ha 19 persones ingressades a planta i 9 romanen a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 7 de les quals requereixen ventilació mecànica. A l'àrea Covid del centre sociosanitari el Cedre continuen sent 4 els casos positius. Finalment, pel que fa a la població escolar, 30 aules estan sota vigilància activa (9 totalment i 21 de manera parcial) i 13 continuen en vigilància passiva.