Sentència favorable a Andorra del Tribunal Europeu dels Drets Humans

El Tribunal Europeu dels Drets Humans ( TEDH) d'Estrasburg ha dictaminat aquest dijous per unanimitat que Andorra no hauria comès cap delicte pel que fa al dret d'un judici just contra l'advocat panameny Ernesto Emilio Chong Coronado. Segons es detalla a la sentència, els fets es remunten al 2014, quan el Tribunal de Corts va condemnar l'advocat per blanqueig de capitals i el va acusar de formar part d'un grup criminal organitzat, per la qual cosa es va establir una pena de presó de cinc anys, una multa que ascendia fins als 600.000 euros i la prohibició d'accedir al Principat durant un període de 20 anys.

Atès que el demandant havia estat condemnat sense estar present de manera física al país, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) va considerar que primer havia de presentar una sol·licitud al Tribunal de Corts per poder entrar a Andorra. Tot i això, Chong Coronado va sol·licitar anul·lar aquesta decisió al·legant que si compareixia en persona davant de Corts correria el risc immediat de ser privat de la seva llibertat, però la demanda va ser denegada. Després d'aquest succés, el sol·licitant va denunciar Andorra davant el Tribunal d'Estrasburg assegurant que els seus drets havien estat violats.

D'aquesta manera, segons es desprèn de la sentència, el TEDH conclou que tot i que el sol·licitant va afirmar no haver viatjat a Andorra perquè la seva llibertat estava en risc, s'ha comprovat que l'interès de l'Estat andorrà per assegurar la presència física dels acusats al judici "podrien superar la por de ser arrestats". A més, el demandant tenia dret a sol·licitar "qualsevol mesura de custòdia" fins que el jutjat hagués dictaminat el cas. En definitiva, i segons el tribunal, l'obligació de presentar-se en persona a Andorra era un sistema que "pretenia aconseguir un equilibri just entre els interessos en joc", per la qual cosa "no es podia considerar manca d'equitat".