"Si tots posem de la nostra part, abans acabarem amb tot això", es repeteix en veu alta l' Ana, una dels 700 voluntaris que són presents aquests dies als ' stop labs' d'arreu del Principat i que fan possible el cribratge massiu de la població. És la primera vegada que fa un voluntariat, però la necessitat d'ajudar el país a sortir de la crisi sanitària la van empènyer a participar en la realització dels tests d'anticossos. "Jo soc empresària i no tinc res a veure amb el món sanitari, així que em dedico a introduir la informació que rebo a la base de dades", detalla, i insisteix en la necessitat d'explicar que "molts voluntaris amb què m'he creuat són temporers o residents d'origen argentí, i la seva tasca contrasta amb l'actitud puntual que han tingut alguns d'ells aquests dies; no tots són iguals".

Tampoc ho són els voluntaris. Vénen d'àmbits professionals molt diferents i tenen edats diverses. Mentre la Clara, estudiant de medicina, té només 26 anys, la Paloma, secretària de 62, ja pensa en la jubilació. "Al gener em vaig trencar la tíbia i el fèmur i ara m'havia de reincorporar a la feina, però amb la Covid-19 tot es va parar, així que vaig preguntar-li a la meva superior si li semblava bé que mentre no podia treballar estigués de voluntària en un 'stop lab'", explica la Paloma. Malgrat que no és el més adient per a la seva situació, no li importa estar-se moltes hores dempeus si és per ajudar Andorra. "Sentim que estem fent una feina molt important, malgrat que, quan tot això passi, segur pensem que hi ha coses que podríem haver fet millor", admet.

La Clara, en canvi, creu que tot el procés s'està desenvolupant "a la perfecció". "El dia que van fer-me la prova per comprovar que no tenia la malaltia, vaig aprofitar perquè m'expliquessin com havíem de fer el test als ciutadans", recorda. La Clara acumula voluntariats, ja que combina el temps que passa en un 'stop lab' d'Ordino, amb el que dedica al ministeri de Salut, on se centra a gestionar els resultats i truca aquelles persones que han donat positiu i els hi explica el protocol sanitari que han de seguir. En el que sí que coincideixen les tres és en afirmar que tots i cadascun dels ciutadans que van a fer-se la prova fan sempre la mateixa pregunta: "puc saber el resultat?".

Les persones voluntàries estaran treballant a la seixantena d''stop labs' repartits pel país fins dissabte, quan acabi la primera tanda de tests d'anticossos a la població. Serà aleshores quan tothom haurà d'esperar dues setmanes per començar la segona tanda, i la seva feina, vital per dibuixar el grau d'immunització que posseeix el país, tornarà a començar.