Els Serradells reobre el pròxim dilluns garantint la distància social

El Centre esportiu dels Serradells tornarà a obrir les portes als seus abonats el pròxim 15 de juny i, a partir de l'1 de juliol, ho farà amb els nous usuaris que es vulguin donar d'alta. Així ho ha confirmat aquest dimecres el conseller d'Esports i Joventut del comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, en una visita guiada als mitjans de comunicació que ha servit per explicar les mesures higièniques que ha adoptat el centre de cara a la reobertura. Així mateix, el conseller ha assegurat que no hi haurà limitacions en l'aforament pel que fa a l'àrea del gimnàs, ja que l'espai de més de 1.000 metres quadrats amb els quals compta els Serradells garanteix que no hi hagi aglomeracions de persones. Per tant, l'horari d'obertura continuarà sent de les 6.30 a les 22.30 hores, tot i que diàriament el centre no estarà disponible per als usuaris entre les 14 i les 15 hores perquè s'aprofitarà aquesta hora per a desinfectar totes les màquines i espais.

Totes les màquines del gimnàs s'han redistribuït per garantir la distància entre les persones mentre fan esport. A cada màquina s'ha establert un requadre a terra d'uns dos metres quadrats en el qual només pot accedir una única persona. L'ús de la mascareta serà obligatori en tots els espais comuns, tot i que mentre es fa esport en aquests requadres es podrà treure. Això sí, cada usuari haurà de desinfectar les màquines abans i després d'haver-les utilitzat. Cabanes ha explicat que les bicicletes estàtiques s'han ubicat a una pista d'esquaix i també en una zona exterior, amb la voluntat de separar-les de les cintes de córrer. Pel que fa a les activitats dirigides, que també començaran el dia 15, s'ha habilitat un sistema digital per a reservar cita (al qual es podrà accedir a través de la web andorralavella.ad/esports), ja que l'aforament d'aquestes classes variarà en funció de la superfície de la sala.

El conseller també ha afirmat que, malgrat que s'ha habilitat aquest servei de cita prèvia, "el que pretenem és que l'usuari es trobi el més normal possible a l'entrada als Serradells" i, per aquest motiu, no serà obligatori demanar-la, ja que es podrà accedir a les classes sense cita demanant-ho a recepció, a condició que l'aforament no estigui ja complet. A banda, els monitors del gimnàs, que habitualment s'encarreguen de la correcta utilització de les màquines, també actuaran a partir d'ara com a supervisors perquè totes les mesures de prevenció establertes pel centre es compleixin.

Quant als vestidors, no s'ha establert cap altra mesura que no sigui l'ús de la mascareta sempre que no es pugui respectar la distància de seguretat. Pel que fa a les dutxes, aquelles que són individuals i tancades continuaran igual i les col·lectives s'utilitzaran alternativament amb la finalitat de deixar una lliure entre persona i persona.