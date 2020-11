El Servei Meteorològic activa l’avís taronja per vent aquest dissabte al migdia

El Servei Meteorològic d'Andorra, tal com ja va alertar aquest divendres, ha activat l'avís taronja per vent de cara a aquest dissabte al migdia a causa de ràfegues de vent que poden arribar entre els 80 i 90 quilòmetres per hora a fons de vall. A més, el front de sud provinent de la pertorbació que en aquests moments se situa al nord-oest de la Península, deixarà un episodi de pluges extenses i generoses al Principat, que arribarà a la màxima intensitat al migdia i no es descarta que sigui tempestuós.

D'altra banda, des del Servei Meteorològic també s'informa que la part davantera del front ve acompanyada d'una densa massa de pols sahariana que provocarà que la pluja deixi el terra tacat de fang.

Des de Protecció Civil es demana a la població extremar les precaucions, ja que el vent pot fer caure branques, arbres i elements de mobiliari urbà. És per aquest motiu que es recomana evitar les activitats a l'exterior i limitar els desplaçaments en la mesura del possible.

Un front de sud provinent de la pertorbació que ara se situa al nord-oest de la Península⤵️deixarà un episodi de pluges extenses i generoses a #Andorra que arribarà a la màxima🌧️intensitat🌧️al migdia quan no es descarta que sigui tempestuós🌩️i deixarà fortes ràfegues de vent pic.twitter.com/M6CPfzxrB3 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 7, 2020