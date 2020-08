Set casos positius als esports d'estiu escaldencs obliguen a cribrar 300 persones

Set casos positius detectats als esports d'estiu d'Escaldes-Engordany ha fet que les autoritats sanitàries, juntament amb el comú escaldenc, hagin decidit "cribrar la totalitat de les persones" que participen en les activitats, és a dir un centenar de monitors i uns 200 infants. Per aquest motiu ara es treballa en l'operativa perquè "com més ràpidament millor" es pugui fer aquest cribratge, tal com ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, que aquest divendres ha fet una actualització de les dades sanitàries.

Jover ha recordat que en primer lloc va donar positiu un monitor i que llavors es va fer la feina de control a la xarxa de contactes per comprovar si hi havia més positius, sent el resultat l'abans esmentat de set casos. El fet que es vulgui dur a terme aquest cribratge a tots els participants per descartar que no hi hagi més casos fa que, "de facto", l'activitat estigui suspesa, a l'espera dels resultats d'aquests tests. La situació als esports d'estiu d'Andorra la Vella continua sent la mateixa que aquest dijous, és a dir, que de moment només hi ha un positiu i a l' escola bressol on hi ha hagut dos positius, també.

Tal com ha comentat Jover, actualment la xifra de casos totals registrats al país des que la pandèmia va començar ja s'eleva a 1.124, és a dir, 26 més que en la darrera actualització de dimecres. 169 persones tenen activa la malaltia, la qual cosa significa disset més que dimecres i la xifra de recuperats puja a 902, és a dir, nou més. Pel que fa a l'hospital, es mantenen en tres les persones ingressades, dues de les quals a planta i una a la Unitat de Cures Intensives. Les defuncions continuen en 53.

El portaveu de l'executiu ha explicat que s'ha detectat un cas a l'equip de rugbi amb la qual cosa s'està analitzant els contactes i ha afegit que al centre penitenciari no s'han detectat més casos, com tampoc al Cedre ni a Sant Vicenç d'Enclar. A Clara Rabassa hi ha un positiu en una persona de suport que no té contacte amb els residents. El ministre portaveu ha tornat a incidir en l'elevada capacitat del país per fer proves diagnòstiques i a tall d'exemple ha dit que dijous se'n van fer 585 i que la setmana que ve s'arribarà al miler diari en el marc també del cribratge a la població escolar. A més, ha destacat que en la situació actual el país té "molta traçabilitat i s'aconsegueix trobar l'origen" dels diferents focus. També ha incidit, com ja ho ha fet en diferents ocasions el titular de Salut, que molts dels contagis provenen dels viatges que els residents fan a l'exterior i no dels visitants que arriben al país.