Sis defuncions i 227 contagis en 48 hores

La xifra de casos totals de coronavirus s’eleven ja a 4.038, un increment de 227 més respecte de dimecres. També s’han incrementat en les darreres 48 hores la xifra de morts, que ja arriben a 69, és a dir, sis més de les que es van reportar dimecres. La taxa de reproducció se situa a hores d’ara a 1,05 i davant aquestes dades el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que “els esforços estan donant el seu fruit però no són suficients”, motiu pel qual ha manifestat que les mesures restrictives actuals seran prorrogades dilluns vinent amb un nou decret.



El ministre ha fet una crida a evitar les interaccions socials durant aquestes vacances escolars de Tots Sants i també durant el partit del Barça contra el Madrid. Així, ha manifestat que cal un comportament responsable i que “l’objectiu és que en veiem més de partits” i, per tant, ha assegurat que dissabte cal evitar que la gent s’ajunti per veure aquest enfrontament.