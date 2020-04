Explica mossèn Ramon Rossell que estan acostumats a acollir gent amb dificultats al llarg de l'any però reconeix que "no havien pensat" que es podria viure una situació com l'actual. La crisi sanitària ha fet que molts temporers que van venir al país a fer la temporada d'hivern s'hagin quedat bloquejats al país i quan va veure les dificultats que molts tenien arran de la impossibilitat de tornar a casa seva no ho va dubtar i va posar a disposició del comú el casal Sant Serni, que es troba al centre de Canillo, i una borda a Meritxell. "Situacions com aquesta desperten la solidaritat, fa que la gent reaccioni", manifesta, i afegeix que entre tots (el comú, particulars...) "es fa xarxa" i s'ajuda unes persones que ara ho necessiten.

A les dues instal·lacions, explica, hi ha una vintena de persones que hi viuen. El casal del centre del poble es va omplir més fàcilment ja que tots els serveis estan a l'abast i no cal vehicle. En canvi, mossèn Ramon afegeix que les instal·lacions de Meritxell presenten més dificultats ja que cal un vehicle per desplaçar-s'hi. Allà inicialment van anar a viure un parell de persones que s'havien quedat sense pis i a les quals el mossèn va donar les claus dient-los que tenien "llibertat" per poder-hi dur altres persones que estiguessin en les seves mateixes circumstàncies. "No vull posar-me en la seva vida", explica, afegint que tampoc no ha pogut tenir un contacte molt directe amb les persones que ocupen aquestes instal·lacions arran de les mesures sanitàries establertes per evitar la propagació del virus. Sí que ha pogut parlar més amb una noia que el va anar a veure per explicar-li la seva situació i que es trobava força angoixada. El mossèn veu amb satisfacció que entre ells "s'ajuden", la qual cosa li fa subratllar les coses positives que es poden treure d'aquesta crisi.

I precisament d'aquest vessant positiu remarca diverses accions solidàries en les quals han pres part es monitors d'AINA, com la que van fer amb Gol Solidari. "Em fa il·lusió veure que els monitors se sensibilitzen" amb la situació actual i s'impliquen més enllà de la feina que tenen encomanada, manifesta. Així, remarca com a positiu que "facin pinya" ja que considera que el que puguin treure de positiu "no els ho traurà ningú".

Mirant al futur, parla amb il·lusió del fet que ja s'han obert telemàticament les inscripcions per a les colònies de l'estiu i destaca que això pot ser un motiu de motivació per a moltes famílies que ara com ara estan passant uns moments difícils.