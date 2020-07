Sobreviure als borratxos dels bars

Que Andorra copsi portades de mitjans d'arreu per notícies negatives com són els rècords d'alcoholèmia en sang practicats a inconscients que agafen el volant, no és simptomàtic de la realitat que dibuixen alguns dels restauradors consultats per aquest mitjà. “Aquesta és una societat petita i aquí es coneix pràcticament tothom, per tant els restauradors acostumem a conèixer els clients i ja sabem quins d'ells s'acostumen a sobrepassar amb la beguda”, explica un restaurador d'Andorra la Vella. En la mateixa sintonia, des de la Unió Hotelera asseguren que “afortunadament acostumen a ser casos anecdòtics”, de clients que beuen més del compte als seus locals. De fet, no tenen un protocol establert per actuar amb aquest tipus de conductes: “primer parlem amb el client, com a segona opció tenim el dret d'admissió i, finalment, ens queda el recurs de trucar la policia”.



Segons l'informe de detencions que cada setmana difon la Policia, dissabte a les 23.40h, un home de 46 anys va donar un positiu en el control d'alcoholèmia de 5,14 grams d'alcohol per litre de sang. Una xifra mai registrada que equival, aproximadament i en funció de variables com la complexió física o la barreja de la ingesta de l'alcohol amb la d'aliments, a beure cinc mitjanes de cervesa, deu copes de vi i sis combinats, en un lapse de temps continuat. Aquesta etiqueta de 'rècord mundial de registre en un control d'alcoholèmia', que titulen molts dels articles que parlen d'aquest succés, i que repercuteixen negativament en la imatge que projecta el país, dissortadament es retroalimenta, perquè resulta que l'anterior “rècord mundial” també el tenia un conductor del país.



Ara bé, i deixant de banda si la idiosincràsia del país -on es puguin realitzar més controls d'alcoholèmia en funció del nombre d'habitants o si aquests són més efectius perquè hi ha menys carreteres per circular- afecta o no a aquesta 'crossa' que arrossega el Principat, el cert és que, a diferència de les xarxes socials i d'alguns mitjans de comunicació, els restauradors consultats, que són testimonis de primera mà en la relació entre clients i alcohol, no atien el foc d'aquesta controvèrsia.



“A mi, en quatre anys com a propietari d'un bar al centre del país, m'ha passat només dues vegades d'haver de trucar la policia perquè facin fora clients borratxos que no volen escoltar”, explica un restaurador. Una d'aquestes vegades va ser per una clienta estrangera “que tant sí com no volia un 'xupito' quan el bar ja estava tancat”. La majoria de vegades, però, la frase recorrent i “que gairebé sempre funciona” quan el client comença a exterioritzar símptomes d'embriaguesa és “no et serveixo més perquè ja n'has tingut prou”.



Cap dels establiments consultats té un protocol establert per fer fora clients que es sobrepassen amb l'alcohol. Tampoc la Unió Hotelera d'Andorra, perquè no ho ha necessitat, segons explica el seu director, Jordi Pujol, qui qualifica els casos que han tingut com “anècdotes” més que no pas com a “problemes”.



“Hem tingut algun cas puntual algun estiu amb algunes festes majors, o alguna temporada d'hivern, però tot s'acaba amb quatre insults i fent fora la persona”, diu Pujol, qui recorda que “algun cop al Pas de la Casa i a Arinsal hem hagut de trucar la policia”. Abans d'arribar a aquest extrem, però, “el 'barman' primer es nega a servir més alcohol a la persona, i després intenta treure-la al carrer, i com a darrera opció es truca la policia o els agents de circulació”.



Parlar per intentar fer-los entrar en raó sol ser el primer pas, perquè “la majoria no són agressius, és més, a la majoria els coneixes per amistat o perquè solen ser habituals del lloc”. “Moltes vegades se'ls intenta explicar la situació més per un tema d'escàndol en relació amb la resta de clients del local, que no pas per l'alcohol que puguin seguir bevent”, explica un altre restaurador del centre històric de la capital. “Nosaltres ens ho hem trobat al pub de l'hotel a l'hivern, sobretot al Pas de la Casa, allà sí que directament truquem a la policia”, expliquen des de l'UHA.



Més enllà de casos puntuals i duts a l'extrem, com els que solen apareixen als mitjans de comunicació, els restauradors estan habituats a tractar amb aquest tipus de clientela: “Els acabes fitxant ràpid. En aquest país, els que tenen problemes amb la beguda tenen nom i cognom”.