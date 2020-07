Solidaritat pirinenca amb el Segrià

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet una crida perquè professionals sanitaris d'arreu de Catalunya es desplacin a Lleida per donar suport a l'emergència sanitària. La crida es va fer dissabte i, segons la gerent dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Divina Farreny, encara no hi ha dades de quants professionals s'hi han ofert voluntàriament. De moment, ha detallat que un equip de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran baixarà aquest dimarts al Segrià amb l'objectiu de fer testos a professionals i usuaris de totes les residències de la comarca. De moment, aquest dilluns s'han detectat casos nous de coronavirus en una altra residència de la comarca, que se suma als contagis ja controlats al centre privat Castrillón.