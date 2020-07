Solidaritat 2.0

El director general de negoci de Vall Banc, Sergi Martín, ha escenificat aquest dimecres l’ entrega de 29 tauletes digitals que l’entitat va comprar per a la posada en marxa dels ‘stop labs’ que van fer posible l’estudi serològic de la Covid-19. En el que ha estat el seu primer acte públic com a director general de negoci, Martín ha detallat que “es va acordar amb els ministeris de Salut i Educació, així com amb el centre d’acolliment d’infants de la Gabernera, que un cop finalitzat, els hi cediríem les tauletes”. Vall Banc va fer possible l’adquisició dels dispositius amb una donació de 5.000 euros.

Per la seva banda, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha ampliat el discurs de Martín explicant que “ Vall Banc ha participat activament perquè aquesta crisi fos més gestionable amb l’adquisició de les tauletes, que van ajudar en l’estudi serològic per fer front a la pandèmia”. En relació amb això, ha avançat que, possiblement, “els rastrejadors de Covid-19 es beneficiaran d’aquest traspàs”. Mas també ha recordat que “actes com el d’avui, simbolitzen l’esforç i els valors positius que la societat ha demostrat els darrers mesos”.

De les 29 tauletes, 9 aniran al centre de la Gabernera i la resta es repartiran entre el ministeri de Salut, Educació i Afers Socials. De fet, al seu torn la secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Maria Teresa Milà, ha assegurat que “a més dels infants, els joves que comencen la seva emancipació també seran alguns dels qui podran beneficiar-se de la donació”.