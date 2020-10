Solucions per impedir desigualtats

La XIX Conferència iberoamericana de ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Estat, copresidida per Andorra i Portugal i que s’ha celebrat aquest dijous de manera telemàtica, s’ha tancat amb l’aprovació, per part dels 22 països de la regió, d’una declaració conjunta que aposta pel govern obert i que es traslladarà a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc el 22 d’abril vinent al Principat. La declaració fa, a més a més, una crida a la concertació política per assolir acords i aportar solucions innovadores per tal d’impedir desigualtats, com ara la identitat jurídica que permeti als ciutadans l’accés a la base de dades de l’Estat i que els garanteixi l’ús dels serveis socials, són els eixos bàsics d’aquesta declaració.

A la reunió s’ha aprovat, també, la Carta Iberoamericana d’Innovació Pública que es fonamenta en els actuals reptes de l’administració pública, la recuperació de la confiança dels ciutadans en la gestió, l’enfortiment de l’Estat i de les seves institucions enfront l’augment de la despesa pública, i la innovació per l’arribada de la quarta revolució tecnològica amb la intel·ligència artificial.

La declaració conjunta aprovada aquest dijous, que inclou fins a 26 punts, també aposta per enfortir la legitimitat del contracte social dels estats davant el sector privat i les organitzacions de la societat civil; promoure valors i principis d'ètica i integritat pública; incorporar la perspectiva de gènere en les administracions de manera transversal; crear entorns laborals que promoguin la conciliació entre la vida personal, familiar i professional; promoure una autèntica participació i implicació de la ciutadania en la presa de decisions i en la gestió dels assumptes públics; garantir la privacitat i la protecció de dades a través de marcs legals que s'ajustin als desafiaments de l'evolució tecnològica, i encoratjar les administracions públiques dels països a dotar-se d'una legislació completa sobre el teletreball.

Durant la trobada, en què ha intervingut la ministra de Funció́ Pública i Simplificació́ de l’Administració́, Judith Pallarés, també ha pres la paraula la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, que ha afirmat que “amb la crisi de la Covid-19 s’han revalorat els serveis públics; més que mai s’ha posat de manifest la importància dels sistemes de salut pública i la necessitat de comptar amb institucions estatals obertes i innovadores, que tinguin capacitat per gestionar situacions complexes com aquesta, però també s’ha evidenciat que sense ciutadans amb una conducta responsable no hi ha sortida, i la importància de la responsabilitat de les empreses amb la societat, els consumidors i els treballadors”.

Cal recordar que el lema escollit per la Secretaria Pro Tempore andorrana per a la Cimera de Caps d’Estat i de Govern és ‘Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’. És precisament en l’àmbit de les administracions públiques on la crisi sanitària causada per la Covid-19 ha palesat el potencial del desenvolupament tecnològic per fer front als reptes actuals i també el cost que té no innovar.