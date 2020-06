Sospiten que dos dels sanitaris cubans podrien haver marxat a Espanya

La delegació cubana desplaçada a Andorra per ajudar la plantilla sanitària a fer front a la pandèmia per la Covid-19 no té constància d’on són dos dels seus efectius: un metge i una infermera. Fonts de l’Executiu andorrà sospiten que podrien haver marxat a Espanya on, donat el cas, podien demanar asil polític. La delegació cubana no ha confirmat la possible deserció i només ha informat de la situació un cop se’ls hi ha demanat si hi eren tots els integrants.



Mentre ha durat el confinament no hi havia risc de fuga. Però la torna ha voltat des d’aquest passat diumenge, quan el creuament de la frontera del riu Runer ja ha estat recíproc entre residents andorrans i espanyols. Així, els dos sanitaris podrien haver passat la duana sense que els demanessin cap document.



Aquest fet, del qual hores d’ara només hi ha confirmat que els dos sanitaris no s’han reincorporat a la feina després dels dies de festa, no hauria d’afectar les relacions diplomàtiques entre Andorra i Cuba, donat que en l’acord signat entre els dos països no s’establia cap clàusula de seguiment dels membres de la delegació caribenya.



Cuba castiga severament les desercions

El govern cubà manté uns 29.000 professionals de la salut en missions de col·laboració 59 països, incloent uns 3.300 que participen en la lluita contra el Covid-19 en 29 nacions, entre els que està Andorra. Quan un professional sanitari cubà ‘deserta’, segons la terminologia castrista, és penalitzat amb vuit anys sense poder tornar a l’Illa, a més de que part del seu salari en moneda nacional que hagi acumulat a l’Illa és intervinguda per l’Estat i la seva família no té accés a aquests fons.

Aquest seria el càstig al qual possiblement s’enfrontin el metge i la infermera cubans que estaven desplaçats a Andorra i que no s’han reincorporat a la feina. En principi se sospita que s’haurien escapat cap a Espanya amb la intenció de demanar asil polític o de trobar directament feina, en tractar-se de personal especialitzat, i que els hi facin els papers.