Poques candidatures a les eleccions a la comissió del pla de pensions de la funció pública

Les eleccions per escollir els nous membres de la comissió de seguiment del pla de pensions de la funció pública tindran lloc el 5 de febrer i, tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat aquest dimecres, no hi ha cap candidatura per al cos general, el d’educació ni la resta de cossos especials. Sí que n’hi ha, en canvi, per als assimilats on es presenta una candidatura única amb Eulàlia Orobitg com a titular, i Bernat Vilella i Maria Pilar Armengol, com a suplents. El fet que no hi hagi candidatures en representació del cossos general, educació, ni cossos especials suposa que queden prorrogats els mandats dels membres actuals per un període màxim de sis mesos, tal com consta al BOPA. També s’estipula que la comissió tornarà a convocar eleccions amb una anticipació mínima de dos mesos abans que finalitzi la pròrroga.

Les eleccions se celebraran, tal com s’ha esmentat, el 5 de febrer al col·legi Janer en horari de vuit del matí a vuit de la tarda.

En el mateix avís publicat al butlletí oficial es posa en relleu que si transcorregut el termini abans esmentat de sis mesos no es proveeix tota plaça a renovar, serà considerat membre de la comissió en substitució del que tingui el càrrec caducat el representant de la comissió consultiva de la funció pública (actualment denominada comissió de personal) que estigui adscrit al mateix col·lectiu representat pel membre amb el càrrec caducat i, si no és possible, la persona de més edat que forma part del col·lectiu afectat.

Precisament en aquest mateix BOPA es publiquen els noms de les persones que integren aquesta comissió de personal de l’administració general i que consta de cinc membres nomenats pel Govern: Manel Riera, Maria Antònia Benítez, Francesc Xavier Campuzano, Antoni Rodríguez, Iolanda Latorre i Bàrbara Pàmies; i cinc designats per les associacions de funcionaris i treballadors públics: Sergi Teixeira, Anna Maria Mundó, Lluís Orona, Oscar Garcia i Joan-Pau Cuberes.

El president del Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, ha posat en relleu les dificultats que suposa per als representants dels treballadors poder abastir tots els representants que se’ls requereix a les diferents comissions en què hi han de ser presents. D’altra banda, també ha remarcat el “bon tarannà” amb què s’estan desenvolupant les trobades amb els responsables del ministeri per analitzar els canvis que es poden introduir en la llei de la funció pública.