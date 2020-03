Stop Violències alerta del perill que suposa per moltes dones el confinament

Stop Violències ha informat aquest dimecres, com a mesura de prevenció i seguretat, de la suspensió de totes les activitats socials, comercials i la majoria de les empresarials i ha demanat el confinament de la població a casa seva, malgrat que "per a moltes dones casa seva no és un lloc segur", asseguren a través d'un comunicat. L'associació ha recordat que sempre ha tingut bona relació amb l'àrea de polítiques d'igualtat i que, des del 2014, han treballat conjuntament en molts moments per fer avançar el país.

És per aquest motiu que Stop Violències vol recordar que aquesta àrea té llocs habilitats per a les dones i els seus fills i filles en cas que casa seva no sigui un indret on se sentin emparades. Tanmateix, han posat en relleu que els seus telèfons estan operatius les 24 hores per si hi ha alguna urgència social o per si alguna dona vol posar-s'hi en contacte en cas de trobar-se en situació de perill. També estan disponibles els diferents serveis que ofereixen relatius a assessoria legal i atenció psicològica.

Des de l'associació s'espera que aquesta informació sigui útil i que "tothom contribueixi a recordar a les dones que estan en situacions precàries que hi ha entitats i professionals del país vetllant per elles".