Stop Violències anul·la la concentració proavortament de diumenge

Aquest 28 de setembre se celebra, com cada any, el dia internacional pel dret a l'avortament, i com ve sent habitual, a Andorra, on aquest dret és prohibit i penat, s'organitzen actes que el reivindiquen. En aquest cas, l'associació Stop Violències ha emès un vídeo a les xarxes on la seva presidenta, Vanessa Mendoza Cortés, contextualitza el títol de les jornades i avança les accions previstes.



L'entitat vol explicar què passa al país, però també quina és la situació a l'estranger. Per això, enguany ha convidat, perquè intervinguin telemàticament, diverses persones implicades en aquesta reivindicació. De Malta i Irlanda, perquè "juntament amb Andorra són els països que més restriccions posen a l'avortament, i on el fonamentalisme religiós està més instaurat". I dues xerrades més amb activistes de Madrid i Catalunya perquè "tot i ser un dret lliure i gratuït, estan tenint molts problemes d'accessibilitat".



El webinar del dia 25 de setembre, a les 18h, es titula “Fonamentalisme religiós i avortament a Europa”. La xerrada inaugural és: “Católicas por el derecho a decidir de Madrid”. De Gibraltar: “gibraltarforyes”. De Malta: “women's rights foundation”. I d’Irlanda: Leitrim Abortion Rights Campaign. El link per seguir la xerrada és https://www.youtube.com/watch?v=pCpUJk-101k.



L’endemà, 26 de setembre, el webinar començarà a les 11h amb “L'accès a l'avortament a Catalunya i com afecta a les dones que viuen a Andorra”. Amb l’associació Lyka de lleida, l'Associació de drets sexuals i reproductius de Barcelona, Ca la dona I Marea Verde, també de la capital catalana, Dones Feministes del Pallars Jussà i Acció lila, de Manresa. L’enllaç per veure la xerrada: https://www.youtube.com/watch?v=hj7u5tctalA.



Diumenge, 27, l'associació volia promoure una acció al carrer, però “per responsabilitat civil”, i després de les mesures excepcionals anunciades aquest dilluns per govern, l’han anul·lat.



Finalment, i pel què fa al títol de les jornades, aquest contradiu una afirmació que van fer dos testimonis en el documental emès per Tv3 el passat 3 de març sobre la situació de l'avortament al país, titulat “El mirall andorrà”. Mendoza recorda que “ni a la Seu d'Urgell, ni a Manresa, ni a Lleida es pot avortar, sinó que s'ha d'anar a Barcelona, per tant, no és cert que es pugui avortar a 20 quilòmetres”.