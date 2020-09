Stop Violències replica el Govern amb una mordassa

Amb un esparadrap a la boca, per denunciar “manca de llibertat d’expressió”, i acompanyada de “l’advocada internacional” de l’Associació Stop Violències, una setmana després de saber que la Fiscalia andorrana veu indicis de delicte en la seva intervenció davant la CEDAW, a l’ONU, l’activista Vanessa Mendoza Cortés ha comparegut aquest dimecres al centre cultural La Llacuna per denunciar “la persecució judicial” que pateix per part del Govern d’Andorra i d’alguns mitjans de comunicació.



De fet, la compareixença de Mendoza ha estat únicament de manera testimonial, perquè no s’ha tret la mordassa en cap moment de la roda de premsa, i ha estat l’advocada de l’entitat qui ha pres la paraula, sense acceptar cap pregunta dels periodistes presents. “La veu de Vanessa Mendoza i Cortés ha estat silenciada”, ha iniciat el discurs la lletrada.



Serra ha recordat que les expressions públiques de manifestació i a mitjans de comunicació estan protegides tant per la Constitució del país, com per la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, tractats ratificats per Andorra. I ha afegit que les intervencions de la seva representada “no volen embrutar el nom de ningú”. També ha insistit que el Tribunal Europeu dels Drets Humans protegeix el dret a expressar-se públicament contra caps d’Estat, “encara que això resulti incòmode per algú”.



L’advocada ha explicat que a dia d’avui no han rebut cap notificació oficial de la Fiscalia, i que aquest fet vulnera el dret de defensa de Vanesa Mendoza. I ha enviat un dard al Diari d’Andorra, a qui, irònicament, ha “agraït la feina que fa com a portaveu del Govern”. Serra ha afegit que la seva representada i Stop Violències han “patit una cacera de bruixes” i que diversos mitjans han contribuït a “contaminar l’opinió pública, incendiant les xarxes i embrutant la seva imatge i el seu honor”. I ha demanat que es preservi la presumpció d’innocència.



Finalment, Serra ha informat que el passat 8 de setembre es publicava l’informe de Nacions Unides on apareix l’associació Stop Violències i la seva presidenta com a represaliades del Govern andorrà.