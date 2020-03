Suïssa i el Canadà, models del cultiu terapèutic de cànnabis

El projecte per analitzar el cultiu de cànnabis amb finalitats terapèutiques és “un element més en el full de ruta per a la diversificació de l’agricultura”. Així ho ha volgut emfasitzar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, durant la seva compareixença davant la comissió legislativa d'Economia per exposar les línies estratègiques del departament d’Agricultura i on l’anunci que va fer fa uns dies sobre la possibilitat que s’implantés aquest cultiu al país ha estat sobre la taula, especialment a preguntes de la consellera de Tercervia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner. Calvó ha remarcat que es tracta d’un projecte que es troba en una fase “molt prèvia” i ha recordat que s’ha creat un grup transversal de treball per analitzar aquesta possibilitat. També ha explicat que s’analitzaran models d’èxit que s’han implantat en altres països com el Canadà o Suïssa.

“Estem mirant diferents models però no podem avançar res més”, ha dit la ministra, incidint en què el projecte es troba encara en fase d’estudi i que, per tant, “no es farà de manera immediata”. Calvó ha recordat que el grup de treball, integrat per Interior, Economia, Salut i el seu ministeri analitzarà les diferents implicacions del projecte i també ha manifestat que caldrà implicar la ciutadania, ja que ha dit que entén els “neguits” de les famílies que tenen fills amb problemes d’addicions. Ha remarcat, però, que és una proposta que els ha fet arribar un privat i que l’associació de pagesos i ramaders hi ha mostrat el seu interès i que, per tant, el que no podien fer des de l’executiu és no entrar a analitzar-lo.

Ara bé, ha volgut incidir en què des del ministeri es treballen diferents vies per diversificar l’agricultura i trobar alternatives al cultiu del tabac i que aquesta és només una de les que es tenen sobre la taula.

Montaner ha mostrat l’interès que podria tenir el projecte per al país i ha volgut emfasitzar que cal tenir en compte que es tracta de la varietat de cànem que té finalitats terapèutiques i que caldrà fer molta pedagogia per incidir en aquest aspecte.

També preocupat per les alternatives al cultiu del tabac s’ha mostrat el seu company de files, el president suplent del grup parlamentari de Terceravia, Joan Carles Camp. Calvó ha remarcat que més enllà de l’impacte de l’acord d’associació el tabac té altres impactes que poden ser més importants i entre els quals els canvis d’hàbits dels consumidors. Calvó ha reconegut que serà difícil trobar “un únic substitut” al tabac pels ingressos que genera i que, per tant, cal treballar en diferents alternatives, entre les quals ha recordat que hi pot haver, precisament, cultiu de tabac amb finalitats biotecnològiques o cosmètiques i ha apel·lat també a la recerca al voltant del cultiu dels nabius.