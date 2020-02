Suñé obre la porta a la presència femenina als actes de la Consòrcia de Casats

La Consòrcia de Casats va néixer el 1776 i des de llavors està formada només per homes. Aquest any, però, s'ha donat un fet històric i és que per primera vegada el tradicional dinar que es fa posteriorment a la celebració del Consell del Bull ha comptat amb la presència d'una dona, la síndica Roser Suñé. Ella explica que aquesta assistència a aquest acte es va viure amb total "normalitat" i que va ser un àpat que es va desenvolupar d'una manera "molt cordial". De fet, tot i la normalitat no deixa de ser notícia que una dona hagi pogut entrar, per primera vegada, en aquesta celebració. "És una institució molt arrelada però que es va movent amb els temps presents", destaca Suñé, afegint que és una "senyal més dels canvis" que s'estan produint i que han comportat, per exemple, que ella sigui la primera dona síndica. Ara espera que aquesta presència de la dona en totes les esferes sigui cada cop més normal i deixin, per tant, de ser notícia.

Suñé explica que membres de la consòrcia sol·liciten, amb antelació a la celebració del Consell del Bull (que té lloc el diumenge abans de Carnaval) poder disposar de les instal·lacions de Casa de la Vall per celebrar aquest consell i que com a deferència per la cessió d'aquestes instal·lacions conviden als representants del Consell General al dinar de la consòrcia. Aquest any ha escaigut que la invitació l'hagi rebut una dona i que, per tant, hagi estat Suñé la primera a posar els peus en un acte celebrat per la Consòrcia de Casats, una institució que històricament ha estat només integrada per homes i que fins i tot havia arribat a prohibir que dones periodistes poguessin accedir a l'espai en què feien les trobades.

El dinar del qual va poder gaudir Suñé, el tradicional, amb escudella de congre, amanida d'escarola de congre esqueixat, bacallà i préssec amb almívar.