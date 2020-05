Superades les 23.000 persones cribrades durant la segona onada dels tests d'anticossos

La segona onada del test d'anticossos ha cribrat ja a 23.500 persones. Així ho ha confirmat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, durant l'habitual roda de premsa d'actualització de les dades sanitàries referents a la Covid-19. El procediment a seguir està sent el mateix que es va emprar per a la primera onada i, per tant, la magnitud de les persones que se sotmeten a la prova anirà augmentant progressivament al llarg d'aquests dies. A banda d'aquest anunci, Jover també ha actualitzat el nombre de contagis per coronavirus al Principat, sense tenir en compte els resultats del primer cribratge, que es fan públics de manera paral·lela. En aquest sentit, i després de cinc dies consecutius sense nous casos, el Govern ha informat d'un nou contagi per la malaltia, el que fa pujar el nombre de casos totals a 762.

Entre les dades més positives hi ha la contínua davallada en el nombre de casos actius, que actualment se situa en 72, el que suposa 10 persones menys que els registrats aquest dimarts. El nombre d'altes també augmenta i ja arriba fins als 639 recuperats, 9 més durant les darreres 24 hores i, pel que fa a les defuncions, continuen en 51. Entre els professionals de la salut també hi ha dos casos menys, el que fa que siguin 18 les persones contagiades i 2 més que provenen dels cossos especials. A l'hospital només hi ha 3 persones ingressades, de les quals 2 estan a planta i 1 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica. Al Cedre són 8 els malalts amb coronavirus, dels quals 4 provenen d'altres centres sociosanitaris i 2 es troben en convalescència. Dels 256 resultats PCR rebuts aquest dimecres, 245 han donat negatiu i 11 positiu.

El portaveu del Govern també ha aprofitat la compareixença per actualitzar els diners que s'han recaptat, de moment, al fons solidari. Així, l'import total de les donacions se situa en 2.150.000 euros, dels quals 60.400 euros s'han rebut a través dels SMS que els ciutadans poden enviar al número 828. En total la població ha enviat fins a 30.200 missatges a través dels seus dispositius mòbils.