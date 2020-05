Superats els 100.000 tests serològics des de l'inici del cribratge poblacional

El doble cribratge poblacional ha superat ja la xifra de 100.000 tests serològics fets a la població des que es va iniciar. Així ho ha avançat aquest dijous el ministre portaveu, Eric Jover, qui també ha recordat que, durant la segona onada, ja s'han fet 31.800 proves als ciutadans, 8.800 més que les registrades aquest dimecres. El titular de Finances ha posat de manifest que, "més o menys, portem el mateix ritme que durant la primera volta". És a dir, si tot segueix amb les circumstàncies actuals, no hauria d'haver-hi cap impediment per donar per finalitzat el cribratge a mitjans de la setmana vinent.

Jover també s'ha encarregat d'actualitzar les dades sanitàries referents a la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, els casos totals no han patit cap increment, i es mantenen en 762. D'aquests, 65 encara són actius, el que representa set menys durant les darreres 24 hores i set noves altes fan pujar el nombre de recuperats a 646. Una altra de les dades positives és que les defuncions per coronavirus també es mantenen en 51. Entre els professionals de la salut hi ha 16 infectats (dos menys que aquest dimecres) i 2 persones més que provenen dels cossos especials.

A l'hospital continuen sent 3 els pacients ingressats, dels quals 2 estan a planta i 1 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica. Al Cedre els casos positius són 8, dels quals 4 provenen d'altres centres sociosanitaris i 2 es troben en convalescència. Dels 258 resultats PCR rebuts aquest dijous, 253 han estat negatius i 5 han donat positiu.