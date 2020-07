Suport a 180 alumnes en les classes de reforç

Fins a 180 alumnes hauran passat al llarg d'aquest mes per les classes de reforç que es van posar en marxa a principis de mes amb l'objectiu de fer un "acompanyament educatiu i emocional i respondre a les necessitats" d'acompanyament en aspectes com la lecto-escriptura, tal com posa en relleu el coordinador d'aquestes classes de reforç, Carles Perea.

"El balanç que fem és molt positiu perquè els objectius que ens marcàvem els hem complert", explica Perea, concretant que una vuitantena de mestres han pres part en aquesta iniciativa. Així, destaca que "el retorn de les famílies és bo" i s'ha aconseguit donar resposta a les necessitats educatives d'aquests nens d'entre els sis i els dotze anys, una etapa molt important des del punt de vista educatiu, per consolidar certs coneixements de cara al futur.

Cal recordar que les classes han estat especialment centrades en el reforç de la lecto-escriptura i el coordinador manifesta que aquests alumnes podran arribar "amb la base més treballada" de cara a l'inici de curs al mes de setembre.

Quant a la possible continuïtat del servei, Perea destaca que tenen prevista una trobada amb responsables del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior a finals d'agost per avaluar com ha funcionat i, en tot cas, si cal que tingui continuïtat i en quin format.

Cal destacar que el 75% dels mestres que es van inscriure de manera voluntària per participar en aquestes classes de reforç són del sistema educatiu andorrà. Tretze provenien del sistema francès i un docent del congregacional.

Cal destacar que aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han visitat els docents voluntaris per agrair-los el projecte, tal com han informat des de l'executiu a través de les xarxes socials.