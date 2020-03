Suport per superar el dol durant el confinament

L'associació Marc G.G. ajuda mútua davant la pèrdua continua oferint els seus serveis per tal d'ajudar a superar el dol. Rosa Galobardes, fundadora de l'associació, ha explicat que superar la pèrdua d'algú és molt difícil i encara ho és més en temps de confinament. Per aquest motiu, des de l'associació han facilitat el telèfon 329.601, perquè tot aquell que necessiti compartir el seu patiment i els seus sentiments ho pugui fer. Galobardes ha indicat que tenen un equip de voluntaris de sis o set persones, els quals han patit pèrdues diferents com poden ser la parella, els fills o els pares, entre d'altres. En aquest sentit, ha comentat que quan algú truca, després se'l deriva al voluntari corresponent en funció de la pèrdua que ha tingut. A més, ha volgut destacar que el servei és totalment gratuït.

D'altra banda, l'associació també disposa d'un grup de whatsapp format per 30 persones. "El grup serveix per enviar-nos missatges, donar-nos ànims, compartir preguntes o notícies", ha declarat la fundadora, qui ha afegit que una persona nova que truqui, no se l'afegirà directament al grup fins que vegin que ha superat una mica el procés de dol. Tot i així, Galobardes ha indicat que, de moment, no han tingut cap consulta d'alguna pèrdua per coronavirus. "La pèrdua d'algú és un procés molt llarg i fins que no s'acaba de pair, no es busca ajuda". Per tant, ha afegit que és massa aviat perquè persones que han perdut algú per la pandèmia de la Covid-19 es posin en contacte amb ells.

A banda del suport telefònic, l'associació també disposa d'uns 100 llibres d'autoajuda. En aquest sentit, Galobardes ha declarat que, tot i que amb el confinament és més complicat, es mirarà de fer arribar els llibres a qui ho desitgi. "És una manera de poder-se distreure durant el confinament".

Quant al funcionament de l'associació, la fundadora ha indicat que ha variat, ja que no poden dur a terme les reunions mensuals amb el psicòleg ni tampoc organitzar conferències. Per aquest motiu, ha explicat que, com que no tenen cap despesa, els més de 2.000 euros de subvenció que reben del Govern, els han donat al fons solidari pel coronavirus.