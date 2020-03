Surt al balcó a fumar marihuana i acaba detingut

La policia va detenir aquest dissabte un home resident de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els cossos d'ordre van intervenir pels volts de les 11 hores després de ser alertats per una persona que es trobava fumant substàncies estupefaents al balcó del seu domicili. Un cop els agents van procedir a entrar a l'habitatge, van denotar una problemàtica familiar greu presumptament derivada del consum d'estupefaents de l'individu. Després de parlar amb el detingut, aquest va reconèixer tenir un problema greu amb aquesta mena de substàncies i, voluntàriament, va lliurar a la policia 109,3 grams de marihuana que tenia distribuïda en sis pots de vidre.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 9 al 15 de març). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (10), contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (5).

Així, seguint amb els delictes contra la salut pública, destaca la detenció el dimecres passat d'un home no resident de 30 anys per possessió de 130 grams de marihuana quan intentava accedir al Principat com a passatger en un autobús de línia regular. El cos d'ordre també va haver d'intervenir el passat dijous a Soldeu quan, aproximadament a les tres de la matinada, es va enxampar un home resident de 24 anys mentre efectuava la venda d'un gram de metamfetamina en una zona pròxima a un local d'oci. Així mateix, el detingut va oposar resistència envers alguns dels agents interventors. Aquest divendres, a més, també es va detenir dos homes residents de 26 i 29 anys per la presumpta possessió d'1,2 grams de metamfetamina i 2,7 grams de marihuana quan estaven situats pròxims a un local d'oci d'Arinsal.

D'altra banda, el dilluns de la setmana passada també es va procedir a la detenció d'un home no resident de 29 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual i contra la salut pública. L'home hauria efectuat tocaments a una dona sense el seu consentiment i, un cop controlat per les forces policials, se li va trobar 0,8 grams de cocaïna. Així mateix, el dissabte passat es va detenir a Santa Coloma, pels volts de les tres de la matinada, un home resident de 36 anys com a presumpte autor dels delictes d'injúries, amenaces, maltractaments i resistència greu a funcionaris de la policia en l'exercici de llurs funcions. La policia va ser alertada per un habitatge on a altes hores de la matinada hi havia forts sorolls derivats de la parla de persones i de música.

En aquest sentit, també es va detenir pel mateix delicte un home no resident de 34 al Pas de la Casa. La policia va ser requerida després d'haver estat avisada per un furt en un establiment comercial. En arribar al lloc, l'interessat tenia un comportament arrogant, injuriós i amenaçador cap als agents interventors. Per últim, el Cos de Policia va detenir aquest dissabte, pels volts de les 11 hores, un home resident de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Requerits per una discussió de parella, la policia se n'adona que l'interessat havia sacsejat la seva parella i li havia donat una bufetada a la galta esquerra.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir dimarts passat dos homes residents de 41 i 34 anys després de donar una taxa d'alcoholèmia d'1,53 i d'1,93 g/l en un control rutinari. L'endemà es va procedir a la detenció d'un resident de 22 anys després de donar 1,50 g/l en el pertinent control d'alcoholèmia.