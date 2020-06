Surt de l'hospital el darrer malat de coronavirus

La darrera de les persones que es trobaven ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell afectada de coronavirus ha estat donada d’alta, tal com han informat des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) a través de les xarxes socials. Es tracta d'una resident a Salita. Cal recordar que segons les darreres dades sanitàries facilitades per l’executiu dimarts passat només restaven actius al país sis casos. De fet, a partir d'aquesta setmana, l'actualització d'aquestes dades es notificarà de manera setmanal i no diària.

Malgrat que ja no queda cap persona ingressada a l’hospital per Covid-19 des del SAAS incideixen en el fet que cal continuar amb les mesures de seguretat i protecció per intentar evitar rebrots. Ja fa setmanes que la tendència dels casos va a la baixa i les morts es mantenen en 52.