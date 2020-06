Surt de l'hospital un dels malalts de Salita

Un dels residents del centre sociosanitari Salita que es trobava ingressat a l’ hospital Nostra Senyora de Meritxell ha estat donat d’alta. Així es desprèn de les dades sanitàries sobre l’impacte del coronavirus que ha fet públiques aquest divendres el Govern. Així, la xifra total de casos diagnosticats al país des de l’inici de la pandèmia se situa en 852, la mateixa xifra que aquest dijous. Cal destacar, a més, que hi ha tres actius menys que ara fa 24 hores i, d’aquesta manera, el total se situa en 60. També se sumen, per tant, tres persones més al balanç de casos recuperats, que ja s’eleva a 741. Amb l’alta registrada a l’hospital, la xifra de persones ingressades és de deu, totes elles a planta.

Pel que fa a les defuncions, cal destacar el fet que es mantingui la tònica dels darrers dies i que no se n’hagi hagut de lamentar cap, mantenint-se en 51. De fet, des de mitjans maig que no s’ha hagut de lamentar cap més decés.

També cal destacar que hi ha un professional de la salut més que ha superat la malaltia, amb la qual cosa ara només hi ha dues persones d’aquest col·lectiu malaltes, i es manté a zero la xifra d’afectats entre els cossos especials.

Des del Govern també s’ha informat que aquest divendres s’han rebut 70 resultats i que 68 han estat negatius i dos, positius.