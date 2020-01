Tallers per ensenyar a resoldre els problemes amb els fills

La segona sessió de ‘ Zona mares i pares’, impulsada pels comuns de la Massana i Ordino, s’ha realitzat aquest dimarts a la Casa Pairal d’Ordino. L’objectiu del taller, destinat a l’escola de mares i pares de les Valls del Nord, és que cada mare, pare, tutor o educador pugui reflexionar i trobar les seves pròpies respostes en un espai de formació i diàleg. En total, el taller consta de sis sessions coordinades pel Centre d’Atenció de Psicologia Clínica i de Psicoanàlisis (CAPIP) i està realitzat per les psicòlogues especialistes en psicologia clínica, Montserrat Gil i Assumpció Lluís.

Tal com es mostra en el tríptic del curs, les sessions tracten de detectar, entendre i treballar les problemàtiques amb els fills per tal que cadascú trobi la manera més apropiada per a fer-hi front, tenint sempre en compte el fort component personal i únic que hi ha a les relacions pares i fills. La metodologia dels tallers es basa en el fet que les psicòlogues Gil i Lluís proposen un espai de diàleg i reflexió per tal d’ ajudar els pares en les seves preguntes i obstacles en relació amb l’educació dels seus fills. En aquesta segona sessió, centrada en els infants de 4 a 10 anys, s’ha explicat el fet que l’infant ja comença a raonar per ell mateix, tot i que la seva comprensió del món i dels altres encara és parcial. Lluís ha indicat que en aquestes edats l'infant entra en un món de normes en el qual ja no només intervenen els pares. "Progressivament aniran prenent més importància els altres, els amics, el lleure, aprendre... i les famílies hauran d'estar al darrere i al costat de l'infant".

El format de les sessions, tal com ha declarat la psicòloga, és que siguin molt participaves. "Nosaltres partim d'una idea i marquem els temes que volem tractar" però després són els pares i mares que amb preguntes i problemes concrets han d'intervenir. En aquest sentit, Lluís ha indicat que no hi ha respostes universals i, per tant, és important que els pares, cada un amb el seu problema quotidià, "s'adonin de quelcom que els faci reubicar" i puguin trobar la resposta ells mateixos.

Al llarg de la primera sessió, que es va fer el 26 de novembre a la Massana, es van tractar les problemàtiques que sorgeixen en l’educació dels infants durant els primers anys de vida. Durant la sessió es va explicar la construcció de l’infant segons els hàbits de menjar o dormir i també dels primers objectes com el xumet o peluixos, entre d’altres. A més, es van tractar temes com els límits que han d’establir els pares, l’acceptació de la paraula ‘no’ i la construcció del món per l’infant com poden ser les primeres paraules o els primers contactes amb la resta d’infants.

Quant a la resta de sessions, que s’aniran alternant per cada parròquia, n’hi haurà una altra centrada en els infants a la Massana el pròxim 18 de febrer, dues més se centraran en els adolescents d’entre 11 i 18 anys i la darrera, que serà el 12 de maig a Ordino, porta el títol de ‘ Les noves tecnologies de 0 a 18 anys’. La participació en cadascun d’aquests tallers, que tenen un cost general de 20 euros, és limitat a 20 persones i sempre es requereix una inscripció prèvia al Servei de Tràmits del comú de la Massana o d’Ordino.